Diferencias entre dosis, efectos adversos, tomar alcohol: dudas frecuentes sobre las vacunas

Con el avance del Plan de Vacunación son cada vez más las personas que acceden a las dosis contra el coronavirus y, así, son más las nuevas dudas que surgen con respecto al antes y después de la aplicación de las vacunas. Hay quienes han tenido efectos tras la primera dosis y no en la segunda o viceversa y también quienes dudan si deben llegar con una preparación o posteriormente tomar alguna precaución más allá de las recomendaciones de distanciamiento e higiene.

El País consultó a María Moreno y Alejandro Chabalgoity, de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública para evacuar algunas de ellas.

¿El contenido de la primera y la segunda dosis es el mismo?

Lo primero que es importante aclarar es que el contenido de la primera y la segunda dosis en las vacunas que se dan en Uruguay es igual y el único motivo por el que se dan dos es para reforzar la inmunización. Así lo explicó a El País María Moreno, quien es profesora del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina (Universidad de la República) e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública (MSP).

"El contenido de las dosis es exactamente igual tanto para la de Sinovac, como para la de Pfizer, como para la de Oxford y AstraZeneca. La única que es diferente es la de Sputnik, pero no se aplica en Uruguay", indicó.

Por su parte Alejandro Chabalgoity, también integrante de la Comisión Asesora de Vacunas, explicó a El País que "por un tema de desarrollo tecnológico, la Sputnik V usa dos dosis diferentes. Las demás son todas iguales", indicó.

¿Puede haber efectos adversos en una sola de las dosis?

Efectivamente. Puede ocurrir que una persona presente efectos en una dosis y no en la otra. Esto, indicó Moreno, varía de acuerdo a la vacuna. "Con la Pfizer está previsto que con la segunda dosis se reaccione de forma más potente y con la de Oxford y AstraZeneca se espera lo contrario, se espera que sea en la primera dosis. Para la Sinovac casi no se esperan efectos adversos", expresó.



"Eso es lo que dicen los ensayos clínicos, después cada uno es un mundito aparte. Depende de cómo reaccione cada sistema y de cómo esté el sistema inmune de cada persona, que a veces está más fuerte, otras veces menos, entonces a unos los agarra mejor parados que a otros", indicó la docente.

Chabalgoity, en tanto, ahondó: "A veces depende de tu estado particular ese día. En el caso de Pfizer es bastante más reactogénica la segunda dosis que la primera por un tema de sensibilización de nuestro sistema inmune. No tiene grandes problemas, pero es así".

¿Qué efectos adversos se pueden esperar?

Si bien cada sistema puede presentar efectos adversos diferentes, hay generalidades que en promedio son las que más se dan, como es el caso del dolor en el brazo que recibió la vacuna, inflamación o enrojecimiento en la zona.



"A nivel sistémico, más comúnmente para la de Pfizer o la de Oxford y AstraZeneca, se pueden esperar cefaleas, fiebre o cansancio general", indicó Moreno y destacó que estos efectos tienen que ser limitados en el tiempo, no más allá de 48 horas. Tampoco pueden ser, por ejemplo, dolores intolerables que no se pasen con un analgésico.



En caso contrario, la recomendación es consultar un médico y detallar qué día se aplicó la vacuna contra el coronavirus.



¿Qué pasa si tuve fiebre antes de darme la vacuna?

"Lo ideal es que al momento de darse la vacuna la persona no esté cursando nada, ninguna infección de ningún tipo, porque queremos que el sistema inmune esté en su mejor estado. Si la persona está cursando una infección, entonces el sistema inmune está entretenido en otro lado", explicó la catedrática.



Por lo tanto, lo que se quiere es que al momento de ir al vacunatorio la persona no esté cursando "nada agudo", del momento. "Obviamente que si tiene una afección crónica, se va a poder vacunar igual", aclaró.



Esto no implica, explicó la docente, que la persona que haya tenido fiebre -por ejemplo- días atrás no pueda ir a vacunarse. Se trata siempre de casos que sean agudos.

Chabalgoity explicó que si la persona tiene fiebre "puede no llegar a ser un problema", pero aclaró: "Si tenés síntomas, que suponen COVID-19, tenés que hacerte el test porque en caso de tener coronavirus tenés que esperar tres meses para darte la segunda dosis".

¿Hay alguna contraindicación, por ejemplo no poder tomar alcohol?

Moreno indicó que después de aplicarse la vacuna "siempre es mejor descansar y dejar que el sistema inmune haga su trabajo". "Cuanto menos forcemos a nuestro organismo, mejor va a reaccionar nuestro sistema inmune", dijo.



De todas maneras, esto no implica que no se pueda tomar alcohol, realizar ejercicio o hacer algún otro tipo de actividades. "La recomendación es hacer una vida normal y tranquila para que el sistema inmune esté en su mayor potencial", dijo.



"No es una contraindicación, es una recomendación a estar tranquilo las 24 horas siguientes a la vacuna y nada más", agregó.

Chabalgoity también descartó el consumo de alcohol como una contraindicación después de recibir la dosis. "Lo que no se puede hacer, que ya está todo resuelto, es salir como si nada", destacó, en referencia a los 15 minutos que debe esperar cada persona antes de salir del vacunatorio.



El integrante de la Comisión Asesora de Vacunas hizo hincapié en mantener las medidas de higiene establecidas por las autoridades sanitarias aún 14 días después de haber recibido la segunda dosis, que es cuando se alcanza la inmunidad.