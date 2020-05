Tapabocas en niños: el MSP elaboró una guía para el uso de mascarillas pediátricas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vuelven las clases: ese fue el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou el jueves 21 de mayo. Tras el retorno de escuelas rurales, se realizó un cronograma con tres fechas para el total reintegro de los estudiantes a los centros educativos.

Enmarcado en esta noticia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) elaboró una guía para el correcto uso de tapabocas en niños. Antes que nada, esta guía recomienda que los menores de 3 años no usen tapabocas y que, a su vez, los niños mayores de esa edad que las usen deben tener una mascarilla adecuada a su tamaño.

Si bien la mascarilla es una forma de prevención del coronavirus, el MSP recuerda que nos e deben olvidar las otras medidas como el lavado de manos y el distanciamiento físico.



¿Cuándo usarlo? De acuerdo al MSP los niños deben usarlo en lugares donde no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros, así como en lugares cerrados o donde haya aglomeración de personas.



Por otro lado, aconsjea que la mascarilla sea colocada y retirada por un adulto; acompañado por una explicación del porqué de su utilización. Sin embargo, Alicia Fernández, la responsable del Programa Niñez, manifestó que si el niño no se deja la máscara puesta y se la toca varias veces “es preferible que no la utilice porque no cumple el fin para el que se recomienda”.



Además, no aconseja utilizar tapabocas durante la actividad física.



Por último, Fernández menciona que los tapabocas de niños, de ser posible, sean “atractivas para ellos, con dibujos o colores divertidos”.