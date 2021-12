Superficie estable, balde con agua y distancia: recomendaciones del MSP para usar fuegos artificiales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recordó que el uso de pirotecnia "representa un riesgo para la salud y su manipulación incorrecta puede ocasionar graves lesiones físicas, tales como quemaduras, problemas auditivos y daños oculares irreversibles".

La cartera indicó en un comunicado que las "partes del cuerpo que suelen resultar más afectadas por accidentes de pirotecnia son las manos, los ojos, la cabeza y el rostro, en la mayoría de las ocasiones las lesiones son de quemaduras".



"La mitad de las personas afectadas son niños que no cuentan con las habilidades requeridas para usar este tipo de productos de forma segura". Además, los "únicos productos pirotécnicos autorizados para uso son los habilitados por el Servicio de Material y Armamento (SMA)" del Ejército.



Asimismo, señaló que es "necesario leer detenidamente y seguir todas las instrucciones y advertencias que se hacen en sus envoltorios".

¿Qué hacer en caso de una lesión o quemadura? El MSP dijo que hay que "consultar en forma inmediata al médico y/o a emergencia móvil" y "evitar el uso de 'remedios caseros' tales como pasta de dientes, tomates, tabaco, miel, entre otros".



En esa línea, dio una serie de recomendaciones. Primero, recordó que los "fuegos artificiales deben ser encendidos y usados sólo por los adultos y no deben utilizarse bajo los efectos del alcohol u otras drogas".



Segundo, no hay que tratar de "volver a encender fuegos artificiales que no han funcionado en el primer intento". Tampoco hay que utilizar "alcohol para encenderlos" y, si no se prende, se espera "por lo menos cinco minutos", y luego se sumerge en agua antes de desecharlo.



También hay que tener "cerca un balde con agua, una manguera o un extinguidor de incendios para situaciones de emergencia".



Los productos pirotécnicos se deben usar en una superficie estable y plana. Asimismo, se prenden en un "área exterior, abierta y despejada, lejos de sectores con peligro de combustión (edificios, vehículos, arbustos) y nunca en zonas arboladas". En esa línea, dijo que hay que evitar encenderlos si hay fuertes vientos y no apuntar a personas o propiedades.

Además, hay que mantener "una distancia segura de los fuegos artificiales una vez encendidos (particularmente los niños)". A la hora de encenderlos, hay que hacerlo "uno a uno con un palo largo o con una antorcha" lo más lejos posible.



Por otra parte, indicó que hay que almacenarlos en un "lugar fresco y seco, nunca cerca de fuentes de calor (se aconseja no dejarlos expuestos al sol)".



¿Qué se hace ante un incidente? "Si cae fuego sobre la ropa, se lo debe sofocar envolviendo a la persona afectada con una manta o haciéndola rodar sobre el suelo. La víctima no debe caminar y menos aún correr", aconsejó la cartera.



"Si se produce una quemadura leve, se recomienda lavar la zona lesionada con agua fría para calmar el dolor y frenar la acción calórica, así como cubrir esa misma zona con paños limpios, toallas o sábanas. No deben colocarse cremas, pomadas ni ungüentos caseros", añadió.



"En caso de que se produzcan incidentes con compromiso ocular, no deben tocarse los ojos", finalizó.