Sociedad de Pediatría "recomienda" la vacunación anticovid a niños de 5 a 11 años

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) señaló este miércoles a través de un comunicado que "recomienda" la vacunación anticovid en niños de entre cinco y 11 años, tras "analizar los datos epidemiológicos actuales" y tomar en consideración "argumentos técnicos con un sólido respaldo científico".

"Esta recomendación se brinda con total convencimiento, en línea con el compromiso permanente de la SUP con la salud infantil, y con la responsabilidad que esta institución asume frente a sus socios y frente a la población en general", destacó la SUP.

"Los beneficios del proceso de inmunización son muy claros, y la Sociedad Uruguaya de Pediatría, tal como ha hecho en sus más de 100 años de historia, seguirá trabajando, de forma comprometida y responsable, para proteger e impulsar la salud y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay", añadió la sociedad médica.

🔴 Sobre la vacunación contra Covid-19 en niños y niñas de 5 a 11 años. pic.twitter.com/tyaql5iHrh — Mi Pediatra (@SUP_uruguay) November 17, 2021

El pronunciamiento de la SUP ocurre una semana antes de que la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones analice si se brindará o no la vacuna contra el COVID-19 a niños en esa franja etaria.



La novedad fue informada por el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien expresó que los técnicos analizarán las decisiones tomadas en Estados Unidos donde la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y el Centro para el Control y Prevención en Enfermedades (CDC) ya dieron el visto bueno a comienzos de noviembre, y la vacuna de Pfizer/BioNTech ya se comenzó a utilizar para los niños de entre cinco y 11 años.



Pocos días después, Israel también aprobó la vacunación contra el COVID-19 a los niños de esa franja etaria, también con dosis de Pfizer/BioNTech. Por otro lado, China, Emiratos Árabes Unidos, Camboya y Colombia, entre otros, han comenzado a vacunar a los niños menores de 12 años pero con vacunas chinas.



En Uruguay, está habilitada la vacunación anticovid a partir de los 12 años. En las últimas semanas se registró un aumento de casos en menores de edad que al momento no pudieron acceder a las dosis, que representan un 12% de la población.



Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, anunció que se acordó la compra de 3,7 millones dosis de Pfizer/BioNTech, entre las que se encuentran las que serían destinadas a los menores si se da luz verde con este paso. La vacuna de Pfizer/BioNtech para estas edades es de 10 miligramos, un tercio del suero de los adultos.