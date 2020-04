SMU reclamó falta de test diagnósticos de COVID-19 y propuso cuatro soluciones 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) hizo referencia en un comunicado emitido este domingo a la cantidad de test diagnósticos que se están realizando actualmente para detectar casos positivos de coronavirus en el país y consideraron que no son los necesarios.

El SMU recordó que uno de los ejes centrales de las propuestas que presentó para combatir la pandemia de COVID-19 tiene que ver con la realización de test diagnósticos de forma masiva, una acción que consideraron "esencial" tanto para el personal de la salud como para la población en general.

El sindicato indicó que las causas para que el testeo no se realice a más personas tiene que ver con una serie de factores, como por ejemplo "la ausencia de una definición clara por parte de las autoridades sanitarias a quienes debería realizarse", expresaron y agregaron: "Esta definición no es clara ni para los médicos clínicos ni para las instituciones prestadoras".



Por otra parte consideraron que la tecnología instalada hasta el momento "es incipiente" que además "no está libre para todo el sistema" ni "ha sido reglamentada". Es por esto que "su uso queda a criterio de cada institución".



"En ese sentido, se han identificado dos contratiempos que impiden la normal toma de muestras para los test desarrollados: falta disponibilidad de medios de transporte e hisopos y de toda la logística que la toma de la muestra implica", explicaron.



Para esta problemática el SMU propone cuatro soluciones:



1. Implementar puestos de testeo ambulatorios donde la personas puedan concurrir con su vehículo, donde la toma de la muestra sea de calidad y se pueda realizar en condiciones de bioseguridad adecuadas.



2. Testeo domiciliario para quienes no puedan concurrir con vehículos y un sistema para el interior del país con cuatro centros de referencia de realización de miles de tests y una distribución del transporte hacia esos centros.



3. Crear puestos móviles de testeo periódico para el área metropolitana en distintos barrios donde las personas puedan movilizarse caminando.



4. Generar un sistema organizacional a nivel país para la gestión de los TD, que asegure la calidad y la confiabilidad de todo el proceso.

El presidente del SMU, Gustavo Grecco, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado se comunicaron y coordinaron una reunión que tendrá lugar el martes a las 9:00 en la Torre Ejecutiva y de la que participará el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Junta Nacional de Salud (Junasa), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Federación

Médica del Interior (FEMI), los prestadores integrales de Montevideo e interior y la Cámara de Emergencias Móviles.