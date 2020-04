Sindicato Médico del Uruguay pide al gobierno realizar más tests de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció el lunes pasado que al término de la semana se llegarían a realizar entre 800 y 900 test diagnósticos diarios. Sin embargo, nunca se hicieron siquiera la mitad.

Este sábado en conferencia de prensa, el propio secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, señaló que no existe un “faltante” de tests y llamó a los médicos a indicar más de estos estudios en las consultas.



Su aseveración no cayó para nada bien en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que ayer reclamó al gobierno definir un criterio clínico claro para la realización de los diagnósticos en pacientes con los síntomas.



En una nota emitida por el SMU, titulada “¿Por qué no se realizan la cantidad de tests diagnósticos que fueron anunciados y son necesarios?”, el gremio advierte que es “esencial”, el “testeo masivo” en aquellos pacientes con síntomas. Señalan que hoy hay “una ausencia de definición clara sobre a quienes debería realizarse” un test diagnóstico.



Para el presidente del SMU, Gustavo Grecco, “faltan definiciones logísticas”, por ejemplo, en el criterio de recuperación. Denuncian que existe una “falta de disponibilidad de medios de transporte e hisopos” así como de la logística para la toma de la muestra. Mañana el SMU será recibido por el Poder Ejecutivo, anunció el gremio y Delgado.