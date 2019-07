Saturación de emergencias demora ingreso de pacientes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La saturación de pacientes en hospitales y mutualistas está generando prolongadas esperas en las puertas de las emergencias que, en algunos casos, pueden ser de hasta más de 20 horas.

La Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay denunció la “sobresaturación” de los centros de salud por los “prolongados” tiempos de internación de pacientes en hospitales de adultos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en mutualistas de Montevideo.

Si bien las demoras ocurren todo el año en el sistema de salud público, las mismas tienden a aumentar durante el invierno en ASSE y también en el mutualismo. El secretario de la Cámara, Escipión Prosper, contó a El País que “el problema es la demora en la internación” de los pacientes que en algunos casos, “llegan a estar hasta 22 horas” arriba de un ambulancia para ser atendidos en una emergencia.

“No es la forma de estar, no tienen un servicio higiénico adecuado ni alimentación, también se afecta el servicio a otros pacientes porque las ambulancias están retenidas”, señaló el médico. Por su parte, el director técnico de UCM, Daniel Bulla, explicó a El País que incluso, tienen que disponer de los relevos de los equipos médicos en las propias puertas de las emergencias dadas las demoras.

En la Cámara de Emergencias advierten que la situación ocurre hoy en los hospitales de adultos de ASSE y en mutualistas de Montevideo. Según sus propios datos registrados entre octubre de 2018 y junio de este año, un paciente del Hospital Pasteur debe esperar en promedio unos 144 minutos para ser atendido en la emergencia.

Por su parte, Bulla, explicó que en la empresa en la que trabaja, “llevamos más de 850 horas de demora en hospitales de ASSE en lo que va de julio”, una cifra que supera la cantidad de horas anuales que oscila entre 300 y 450. Según su diagnóstico, el problema este año es que se registraron más pacientes en tránsito en las emergencias de las mutualistas con respecto a otros años.

Pero la preocupación actual de la Cámara también pasa por determinar definitivamente las responsabilidades. “Están saturadas las emergencias y eso hace que no tengan camas disponibles para darles a sus propios usuarios. Nosotros tenemos que llevarlos hasta las puertas y ahí es donde termina nuestra responsabilidad, pero tenemos horas y horas a los enfermos arriba de las ambulancias”, dijo Bulla. Por este motivo fue que se decidió apelar a escribanos para determinar “los tiempos de demora a nivel de las puertas de emergencias”, señaló Prosper a El País. Las esperas se extienden desde las 2 y 4 horas hasta las 22 como ocurrió -aseguran- en más de una oportunidad.

“Como Cámara hoy por hoy hay toda una movida, instrumentamos las actas, pero no es la primera medida que hemos tomado”, contó el profesional. Las actas se emplearán para “tener una documentación que avale los tiempos de demora a nivel de las puertas de emergencias. Las actas son para documentar, sabemos que eso ha molestado a los gremios que dicen que eso está flechado”, añadió.

Por otro lado, en la Cámara no están dispuestos a trasladar a los pacientes a sus domicilios cuando deben asumir largas esperas en las puertas de las emergencias. “Lo que nos dicen en ASSE es que los enfermos se queden en su casa pero es difícil la presión de la familia, hay veces que la gente no entiende. No podemos hacernos responsables de esa situación”, advirtió Bulla.

La situación que más preocupa hoy a los médicos es la atención en los hospitales de adultos de ASSE, dado que el Pereira Rossell cuenta con una “muy buena” respuesta.

Respuesta

El gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez informó a El País que este miércoles el directorio del organismo presentará a la Cámara y al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) un nuevo protocolo de atención en puertas de urgencia y emergencia.

Por su parte, el director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) 105, Francois Borde señaló a El País que en el caso de su servicio, “tenemos en promedio esperas de 4, 5 y hasta de 6 horas”. Señaló que el promedio que se discutió con la Cámara fue que la espera para atender a un paciente en una emergencia fuera de “dos horas y pico”. Por otro lado, el jerarca señaló que SAME solo va a buscar a los pacientes cuando “tenemos el destino” seguro, de manera de evitar tener que “estar en la calle” con la persona. Rodríguez dijo a El País que esta jornada se evaluará el nuevo plan que se pretende implementar desde ASSE, que contempla la “recepción” de pacientes que llegan en ambulancia.



ASSE prepara un nuevo protocolo en emergencias

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentará este miércoles un nuevo protocolo de atención en puertas de urgencia y emergencia a las autoridades de la Cámara de Emergencias Móviles y al Sindicato Médico del Uruguay (SMU). El gerente general del organismo, Alarico Rodríguez informó a El País que el nuevo plan que prefirió no adelantar públicamente, “incluye la recepción de los usuarios que llegan en las ambulancias”, explicó. ASSE pretende aprobarlo hoy mismo.