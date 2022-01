Salinas dijo que apuntarán a "racionalizar" las indicaciones de testeos por covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Daniel Salinas indicó que probablemente este miércoles se anuncien cambios en la indicación de testeos, de manera de "racionalizar" su uso en un contexto de alza de casos por la irrupción de la variante ómicron en Uruguay.

En cuanto a los testeos, dijo que "hay que ir a una racionalización de alguna manera, en cuanto al tema de las definiciones de indicaciones de testeo formal, que posiblemente se conozca mañana", adelantó esta mañana en diálogo con Las cosas en su sitio (Radio Sarandí).

"Tenemos que hacer que el sistema siga funcionando, que siga dando abasto y que llegue en tiempo y forma. Para eso tenemos que necesariamente racionalizar", sostuvo aunque no brindó mayores detalles. "Está en consonancia con recomendaciones internacionales", acotó.

Dijo además que las personas que quieren saber si tienen o no el virus cuentan con "otras alternativas como el hisopado en farmacias, y dentro de 15 días test nasales que van a estar a disposición", agregó.

Turistas infectados son "marginales"

El secretario de Estado también se refirió al impacto de la variante ómicron es un "nuevo desafío" y remarcó la importancia de la tercera dosis para evitar complicaciones de salud.



"La ómicron ingresó acá por los turistas uruguayos que salieron luego de dos años muy duros. Salieron a pasear, estaban seguros con dosis o tres dosis, y trajeron la ómicron que era bastante más infectante, pero no por eso hay que hacer una culpabilización", expresó.



Consultado sobre si el ingreso de turistas pudo contribuir al estado sanitario actual, respondió: "Creo que fue absolutamente marginal porque el número de turistas infectados fue totalmente menor. Ingresaron vacunados y con PCR negativo".



Respecto a la tercera dosis, aseguró que hay que ir "por ese nuevo paradigma que es la tercera dosis, y el uruguayo la comprendió y la asumió", expresó. "Hoy es vox populi que la tercera dosis brinda más protección que dos dosis" y Uruguay estuvo "muy atento" a la implementación de la vacuna de refuerzo, dijo.



"La tasa de mortalidad de los no vacunados en enero es de 10,6 por 100.000 habitantes, y en los que tienen tercera dosis es 1,08 (por 100.000 habitantes", graficó.



"Creo que la discusión tiene que ser entre no vacunados y tres dosis. La nueva pauta es tres dosis, por el momento. No descartamos ninguna medida adicional que tiene que ser tomada a su tiempo", dijo en referencia a una posible cuarta dosis.



Sobre el impacto de las dosis, graficó: "La tasa de mortalidad de los no vacunados en enero es de 10,6 por 100.000 habitantes, y en los que tienen tercera dosis es 1,08 (por 100.000 habitantes". Indicó que las personas con terceras dosis que han fallecido son "muy añosas". "De 29 personas que fallecieron entre sábado y domingo, 20 eran mayores de 80", puntualizó.



Mirando a meses para atrás, Salinas dijo que "de octubre a diciembre, fallecieron uno de cada 4.400 no vacunados; uno de cada 16.000 vacunados con dos dosis y uno de cada 83.000 vacunados con tres dosis". La inmunización "es el camino" para evitar complicaciones de salud, reiteró.



También respondió a "diferentes críticas desde la oposición referentes al tema de la demora" de la llegada de tercera dosis. "No nos demoramos nada, eso es absurdo", respondió, y agregó en ese sentido: "Fuimos de los primeros del mundo, tenemos de los ratios más altos de terceras dosis dadas en el mundo".



Contó que el equivalente a casi dos primeros meses de embarques de terceras dosis fueron "absorbidas" por trabajadores de la salud, acompañantes, choferes del sector, enfermeros y estudiantes de medicina, que suman 147.000 personas, dijo. Esta cifra se aleja de la estimación prevista inicialmente de unos 60.000 personas vinculadas al área salud.



Por otro lado, respecto a la "friolera" de más de 83.000 casos activos, el ministro aseguró que "no es ningún mérito, es como se comporta la enfermedad". Estimó que desde el 27 de diciembre de 2021 hubo un "incremento sostenido de casos" tras la irrupción de ómicron.



De todas formas, comparó la situación actual frente al 2 de junio de 2021, cuando también se vivía un pico de contagios en Uruguay. Destacó que ante un aumento de 125% en los casos activos respecto a esa fecha hay "cinco veces menos" internados en cuidados moderados y "16 veces menos en internados en CTI".

En cuanto a la vacunación, dijo que la cifra es "bastante importante". Dijo que hay 172.000 personas agendadas, que "se van a dar entre esta semana y a mediados de la semana que viene" y hay 24.000 en espera. "Esto es un 6% más y sobre fin de la semana que viene se va a alcanzar 53% de la población con terceras dosis", dijo sobre lo que consideró "un número muy fuerte para el mundo".

Registro diario Salinas opinó que tiene "escaso sentido" informar la cantidad de contagios diarios, ya que "lo más importante es el nivel de repercusión que tiene en internados graves y fallecidos".



De todos modos, "en virtud de que se ha mantenido una política de transparencia lo seguimos manteniendo en acuerdo con Presidencia", dijo. Esto va en línea con lo expresado con el presidente Luis Lacalle Pou en su última conferencia de prensa.