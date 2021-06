Salinas anunció regularización de la actividad presencial médica desde el 15 de julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, informó este martes que hoy saldrá el decreto de regularización de la actividad presencial médica. El retorno será con fecha 15 de julio para las consultas y para las coordinaciones anestésicas previas a las intervenciones quirúrgicas de coordinación, que comenzarán "a plenitud" el 31 de julio.

"De agosto a diciembre, el objetivo es la regularización de la lista de espera quirúrgicas", dijo Salinas. "Son bastante menos de las que se estimaban", agregó.

El ministro acotó que "todas las instituciones del Seguro Nacional de Salud deberán presentar declaración jurada de una planilla nominalizada de la lista de espera, al cierre de cada mes, para ir monitorizando la regularización total y absoluta de la actividad quirúrgica dentro de este año".

Salinas detalló que en medicina general se atenderán cuatro pacientes presenciales y uno no presencial. En especialidades médicas y quirúrgicas, igual. En psiquiatría, neurología, neuropediatría, geriatría y fisiatría se atenderá a tres presenciales y uno no presencial. Y en psiquiatría infantil, será dos presenciales y uno no presencial.



Además, dijo que las primeras consultas de los pacientes con médicos de cualquier especialidad serán presenciales.