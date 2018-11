Rechazaron pedido de cirujanos y anestesistas y algunos ya analizan iniciar una huelga

El Consejo de Salarios del sector médico rechazó este miércoles el pedido del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) de crear un subgrupo propio en las negociaciones, una situación que llevará a los quirúrgicos a analizar nuevas medidas gremiales.



La situación ocurre en medio de un paro de 72 horas que los cirujanos y anestesistas realizan en todo el país a nivel público y privado por la falta de representatividad en las negociaciones salariales. La medida generó que se posterguen aproximadamente 1.000 cirugías programadas desde el lunes hasta hoy, según calculan en el SAQ.



El Poder Ejecutivo, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI), y los empleadores, resolvieron este miércoles no hacer lugar a la propuesta de los cirujanos de crear un subgrupo que los represente porque el tema “debe ser planteado por los propios delegados de los trabajadores, empleadores o del Poder Ejecutivo con representación en el Consejo”, según el acta de resolución del Consejo de Salarios a la que accedió El País.



El integrante del SAQ Daniel Montano dijo a El País que se analizarán nuevas medidas gremiales en las próximas horas dado que “no cayó para nada bien” la resolución del grupo 15 del Consejo de Salarios. Además, señaló que tras esta situación “toma más impulso la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.



Los quirúrgicos están en conflicto con el SMU por la representatividad en los Consejos de Salarios. En el SAQ entienden que el SMU no los representa en los ámbitos tripartitos y denuncian que este "es un brazo ejecutor" del Poder Ejecutivo.



Si bien formalmente en el SAQ aún no se aprobó ir a una huelga, hay varias sociedades que integran el gremio médico que están dispuestas a hacerlo. En el MSP esperan que los médicos no definan la medida porque en ese caso sí analizarían el decreto de esencialidad, indicaron a El País desde la cartera.



Este lunes el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, señaló, que los institutos de medicina altamente especializada (IMAE) no se vieron afectados y que los seguros privados tampoco, lo que consideró un indicador de que este tipo de medidas suelen repercutir con mayor intensidad en los sectores más vulnerables.