Radi: En un "escenario razonable" el comienzo de vacunación sería "sobre la segunda parte del primer semestre" de 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El científico y referente del Grupo Asesor de Científicos Honorario (GACH) Rafael Radi dijo este sábado que el comienzo de la vacunación contra el cornavirus en Uruguay en un "escenario razonable" podría ser "sobre la segunda parte del primer semestre" de 2021.

Carrera por la inmunidad: cómo será el plan de vacunación de Uruguay contra el COVID-19 By Sebastian Cabrera MIRA TAMBIÉN Carrera por la inmunidad: cómo será el plan de vacunación de Uruguay contra el COVID-19

En entrevista con Subrayado Radi indicó que Uruguay suscribió a la iniciativa Covax que tiene "el paraguas" de la Organización Mundial de la Salud y que dentro de esa iniciativa hay un portafolio de vacunas, algunas de las cuales ya han avanzado a la fase tres.



"Si se les da la autorización antes de fin de año y la OMS las convalida, eso implicaría que uno pensara un escenario razonable de comienzo de vacunación sobre la segunda parte del primer semestre", dijo.

Además, explicó que esta iniciativa lo que busca es un acceso equitativo mundial, por tanto "las empresas que participan como Moderna y AstraZeneca tienen la obligación de transferirlo a la OMS y la OMS les asegura a los países firmantes -entre ellos Uruguay- que se vacuna a un 25% de la población". "En el caso de Uruguay son unas 750 mil dosis que tendríamos inicialmente para personal de salud y -si se aprueba el ensayo- para personas mayores con morbilidades".

“Veo luz al final del túnel; pero en la primera fase no habrá vacunas para todos”, dice vacunólogo español By Sebastian Cabrera MIRA TAMBIÉN “Veo luz al final del túnel; pero en la primera fase no habrá vacunas para todos”, dice vacunólogo español

El científico habló también sobre la situación actual que atraviesa Uruguay en cuanto a la pandemia. Este sábado se detectaron 87 casos nuevos y había 874 casos activos. Radi dijo que la situación está "en ese escalón, en la franja de entre 70 y 100 casos diarios" y que "en la medida que (los nuevos casos) estén relacionados a los brotes tenemos la tranquilidad que estamos en una etapa de control relativo". Además, destacó el trabajo del equipo de control de epidemiología y de los rastreadores.



En cuanto a la inmunidad que podría generar la vacuna, Radi explicó que desde el inicio en el GACH han manejado la idea de que "probablemente la inmunidad fuera robusta por uno o dos años". "El concepto actual es que la inmunidad por coronavirus genera anticuerpos neutralizantes de forma robusta", dijo Radi.



Además, Radi destacó que a nivel mundial la taza de reinfección del coronavirus es muy pequeña, ya que "de los 54 millones de casos en todo el mundo, hubo solo cinco reportes de reinserción creíbles".



Respecto del testeo, el asesor expresó que hay un mercado de "test truchos" y que en Uruguay "se están ofreciendo test que no son los de biología molecular como certificación de estar libre de la enfermedad". Explicó que los análisis serológicos no sirven ya que en los primeros días de la enfermedad pueden dar cero y no detectar el virus. "Han habido algunas empresas que distorsionan la realidad de cuál es el valor de los test de anticuerpos. Los únicos que sirven con los PCR y los de antígenos".