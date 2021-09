¿Estamos próximos a dejar el tapabocas? Esto dijeron dos infectólogos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antes de que las dosis contra el coronavirus llegaran a Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou decía que el tapabocas era la vacuna que teníamos para combatir el aumento de contagios. Usar mascarilla, lavarse las manos, ventilar los ambientes y mantener distancia fueron los consejos que se repitieron como mantras durante varios meses.

Sin embargo, con la estabilización de los casos, la disminución de internados en cuidados intensivos y de fallecidos diarios -sumado a una cuota de cansancio generalizado- muchas personas comenzaron a flexibilizar las medidas llamadas "no farmacológicas".



Pero, con los números que parecen dar la razón, ¿es momento de dejar los cuidados de lado?

Julio Medina, infectólogo y grado cinco de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, aseguró que todavía es necesario continuar con los cuidados y que, de hecho, es necesario normalizarlos.



"¿A alguien se le ocurre ir por una carretera sin cinturón de seguridad aunque vea que está libre? No, todos vamos con un cinturón de seguridad. Un hipertenso sabe que tiene que tomar su medicación, sabe que tiene que comer sin sal y sabe que tiene que hacer un ejercicio reglado para mantener la presión controlada", ejemplificó Medina en diálogo con Informativo Sarandí.



Con las medidas preventivas ocurre lo mismo, expresó. "Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos por algún tiempo", indicó.



El infectólogo dijo que si una persona se reúne en un local cerrado, por ejemplo por cuestiones de trabajo, es necesario "ventilar muy bien". Algo que solo puede exigirse en menor medida en caso de que el encuentro sea con familiares o con amigos cercanos.



"Se tiene que usar máscara por ahora hasta que tengamos mucho más controlada la diseminación a nivel global. Así como uno ahora ya no fuma en espacios cerrados, ahora también hay que cambiar la conducta porque esto no es solo por un momento", graficó.



En esa línea, Medina aseguró que "sigue siendo riesgoso" reunirse sin tapabocas y en lugares con mala ventilación.



Henry Albornoz, infectólogo, intensivista y presidente de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, coincidió con las afirmaciones de Medina y consideró que todavía no es momento de dejar el tapabocas.



"Las recomendaciones hoy son no bajar los brazos. Obviamente que es necesario que volvamos a las actividades y que el país siga andando", indicó durante una entrevista con "En Perspectiva" (Radio 1170 AM).



Es por esto que a las personas que aún no se vacunaron "que no pierdan la oportunidad" de recibir las dosis, lo mismo con aquellos que ya pueden recibir la que es de refuerzo. "Pero también es importante mantener el autocuidado de todo lo que se dijo durante la pandemia: el uso de mascarilla, particularmente en los espacios cerrados, no sacársela si no es estrictamente necesario para cosas como alimentarse", expresó.



"Creo que no estamos todavía en situación para pensar que la mascarilla se va a dejar de usar. Es un elemento que por ahora creo que lo vamos a seguir usando. Así como mantener el distanciamiento físico siempre que sea posible, mantener los ambientes ventilados y el autocuidado cuando tengan síntomas", dijo.