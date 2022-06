¿Es posible reinfectarse de covid después de un mes? Esto es lo que dicen los expertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mariana llamó a su mutualista para pedir un hisopado el 19 de abril. Había estado todo el fin de semana con su hermana, quien confirmó ese día que estaba cursando el covid-19. Por estar embarazada de seis meses la hisoparon inmediatamente, a pesar de que no tenía ningún síntoma. El resultado fue positivo. Exactamente un mes después del alta, Mariana fue a un cumpleaños y luego se enteró que alguien que había asistido tenía covid. Al día siguiente comenzó a sentirse congestionada y con fiebre. Se hisopó y dio de vuelta positivo. ¿Es posible reinfectarse con el virus con un mes de diferencia?

“En la segunda vez perdí el olfato y tuve casi todos los síntomas característicos, pero la primera vez fue un cansancio normal, eso es lo que a mí me hace creer que tuve dos infecciones diferentes”, explicó Mariana de 36 años. En su mutualista, la respuesta que recibió del médico tratante fue la siguiente: “Es posible que se trate de variantes del covid-19 diferentes”. Pero no le indicaron ningún estudio adicional para confirmarlo.



Una persona que se infecta con el virus puede seguir obteniendo un resultado positivo hasta por tres meses, según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero en el caso de Mariana lo llamativo está que la segunda vez, y luego de asistir a ese cumpleaños, fue que desarrolló los síntomas. A pesar de que no se hisopó entre el primer y el segundo diagnóstico como para confirmar un resultado negativo, ella aseguró que el médico que le hizo el test en mayo le dijo que “lo esperable” era que sea negativo, pero esto no sucedió.



“La única certeza en los casos de reinfección se da cuando se hace secuenciación genómica a las dos muestras, pero en general los casos ocurren a una distancia mayor a un mes”, sostuvo la infectóloga Susana Cabrera.

En el mismo sentido, el virólogo Juan Cristina explicó: “Es difícil pensar que entre las variantes del virus haya diferencias tan grandes en cuanto a la sintomatología, especialmente si hablamos de que todas son de la familia de ómicron”. Según el último informe emitido por el Instituto Pasteur, actualmente el 65% de los casos de covid-19 en Uruguay son causados por la variante ómicron (BA.1) y el restante 35% se explican por la BA.2, un sublinaje de la misma cepa. Por lo tanto, sí existe la posibilidad de reinfección con ambas formas del virus, pero los expertos creen que esto no ocurre en un plazo tan corto como un mes.



“Si tuviste una infección con variantes previas a ómicron, existe la posibilidad bastante elevada de que te puedas reinfectar con una variante de ómicron”, dijo el virólogo Santiago Mirazo y aclaró: “Pero si tuviste una infección con ómicron (o sus sublinajes) es realmente muy improbable que te puedas volver a infectar con esa variante en un período de seis meses”.



Más allá del tiempo, la reinfección de covid-19 puede ocurrir debido a la circulación de variantes. “Es posible infectarse con distintas cepas e incluso con las que son derivadas de ómicron, porque presentan algunas diferencias en los patógenos, pero es difícil que tengamos este tipo de casos ahora porque la variante se detectó por primera vez hace poco más de seis meses”, indicó Cristina al respecto. Y subrayó: “La vacunación y la infección previa asegura que se puede evitar un caso grave o una muerte, pero no son garantía para no contagiarse”.

En el caso de Mariana, “lo peor” ocurrió con la segunda infección o “segundo covid”, como lo llama ella, porque en esa oportunidad tuvo dificultades para respirar de forma adecuada. “No tenía mucho aire y no sabía si eso era por el propio covid, por la congestión que me provocó o por el embarazo”, contó.



Después de los dos diagnósticos su ginecólogo le indicó la administración de un anticoagulantes durante diez días para evitar una trombosis, algo que es probable entre las mujeres gestantes que se infectan con covid. “No tuve miedo al virus en ningún momento, pero sí cierta preocupación por el riesgo de trombosis”, dijo la mujer, y contó que se tuvo que “dar un pinchazo” todos los días durante 20 días.

La sobrecarga y la diferencia asistencial



“La primera vez que di positivo fue en los últimos días de abril, cuando casi no había casos de covid-19 y en ese momento recibí llamadas de mi mutualista casi todos los días, incluso me vinieron a ver dos veces porque estoy embarazada”, indicó la mujer de 36 años que se infectó dos veces en un mes.



Sin embargo, Mariana notó un cambio cuando obtuvo el segundo diagnóstico positivo. “No conseguí que me vinieran a ver cuando no me sentía bien, incluso hice un pedido de consulta un viernes y la respuesta recién llegó el miércoles siguiente, cuando ya estaba de alta”, explicó. Su segundo diagnóstico ocurrió cerca del 20 de mayo, cuando en Uruguay los contagios de covid-19 escalaron significativamente y se duplicaron de una semana a la otra. En este sentido, la sobrecarga asistencial por el seguimiento a más de un caso como el de Mariana ocurrió en muchos centros de salud del país.



A pesar de la suba de casos de las últimas semanas, este lunes el reporte emitido por el MSP mostró una baja con respecto a la semana anterior y en total se produjeron 8.916 contagios.