Pfizer: "Uruguay tuvo prioridad para recibir las vacunas"

Mariel Peric lideró la negociación por parte de la farmacéutica con el gobierno uruguayo para el arribo de las dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. En entrevista con El País, dio detalles de cómo fue el diálogo con las autoridades nacionales.

-¿Cómo definiría la negociación que mantuvo Pfizer-Biontech con Uruguay?



-A pedido del gobierno de Uruguay iniciamos las conversaciones en diciembre de 2020. En enero de 2021 llegamos a la firma del contrato. La verdad es que el trabajo fue sumamente colaborativo por parte de Presidencia y el MSP. Y es por eso que avanzamos ágilmente en todo el proceso para que hayan llegado las primeras dosis.

-Recuerdo que hace meses el presidente Luis Lacalle Pou señalaba que Uruguay buscaba “colarse” en la fila entre los grandes países. ¿Eso hizo nuestro país?



-Uruguay hizo un excelente trabajo de negociación, tanto con nosotros como con casa matriz y tuvo una prioridad específica para la entrega de las dosis.



-¿Y esa prioridad específica por qué estuvo dada?



-Creo que fue un conjunto de cosas. El proceso corrió ágilmente desde que empezamos las conversaciones con Presidencia y con el MSP, ellos también hicieron su trabajo y lo bueno fue que llegamos a que el gobierno recibiera la cantidad de dosis estipuladas en el cronograma que fue pactado.

-¿En algún momento se tensaron las negociaciones con Uruguay?



-Puedo hablar por mis conversaciones específicas y no por las conversaciones que hayan tenido otras personas. En particular nunca tuve una conversación tensa con ningún miembro de la Presidencia de la República ni del MSP.



-Le consulto porque en noviembre el gobierno cesó a un jerarca del MSP por contestarle a Pfizer en un correo electrónico que Uruguay no estaba interesado en las vacunas.



-Creo que desde que tomamos las negociaciones en diciembre se manejó todo de forma tan ágil que no sé si eso ha impactado en algo en particular. La verdad que no sabría decirlo. Estoy convencida de que las conversaciones y las negociaciones llegaron a un muy buen puerto porque desde diciembre, cuando se iniciaron, hasta ahora en marzo, el proceso fue exitoso. Y Pfizer también acepta los tiempos de cada uno de los gobiernos.

-El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, señaló que la negociación fue “un proceso positivo pero duro”. ¿Qué tan duro fue para ustedes?



-No puedo decir cuál es la percepción del secretario de Presidencia. Siempre tuve muy buenas conversaciones con él y en ningún momento fue duro, pero no sé si anteriormente él ha tenido alguna conversación dura con alguna otra persona. Para mi, el proceso fue ágil, ameno.

-¿Qué condiciones puso Pfizer a Uruguay para cerrar el acuerdo?



-Las condiciones son similares para todos los países del mundo. De todas formas, cada país tiene su propio marco normativo, cada uno ha tenido que decidir cómo llevar adelante la firma de estos acuerdos.



-¿Pero se puede saber qué condiciones son las que suscribió Uruguay?



-Las condiciones y detalles específicos del contrato están enmarcadas dentro de un acuerdo de confidencialidad, por lo cual, no puedo emitir detalles con respecto a eso.

-¿Por ejemplo, Pfizer llegó a pedir a Uruguay alguna garantía en particular?



-Repito, no sería responsable de mi parte darte detalles que están dentro de un acuerdo de confidencialidad.



-Le consulto porque se supo que a Argentina y Brasil le pidieron activos soberanos como garantía por posibles litigios a futuro...



-No puedo brindar información de los detalles por lo que dije anteriormente.



-Bueno, entonces no puede avanzar sobre el contenido del contrato o las cláusulas...



-No estaría siendo responsable, la verdad si hay un acuerdo de confidencialidad hay que respetarlo.

-¿Garantizan que la totalidad de las dosis (2 millones) llegarán a nuestro país en tiempo y forma, manteniendo la temperatura ideal que se necesita para las dosis?



-Sí, nosotros garantizamos que esa cantidad que es la que está firmada en el contrato va a llegar a Uruguay y que tendremos un cuidado específico con la cadena de frío, desde que sale de nuestra planta de origen en Bélgica hasta que se recibe en el Aeropuerto de Carrasco.