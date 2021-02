La pandemia no cambió la tendencia a la baja y en el último año hubo 1.600 nacimientos menos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ni la pandemia frenó la tenencia: en Uruguay cada vez nacen menos bebés. Las cifras preliminares del Ministerio de Salud Pública a las que accedió El País muestran que en el último año hubo 35.866 nacidos vivos, 1.606 menos que en 2019 (una baja del 4,3%). La magnitud del descenso es tal que la cantidad de nacimientos registrados en el país es inferior incluso a las proyecciones oficiales estimadas para después del año 2050.

Cuando dos años después del último censo nacional los demógrafos y estadísticos realizaron los cálculos de proyección de la población, basándose en la tendencia hasta el momento, usando modelos y tomando un escenario medio, tenían claro que para mitad de siglo Uruguay sería un país de baja fecundidad. Pero se quedaron cortos.

En 2020 Uruguay ya dejó de ser un país de “baja fecundidad”, ahora es un país de “muy baja fecundidad”. Eso significa que cada mujer en edad de ser madre tiene, en promedio, menos de 1,5 hijos.

La uruguaya es una sociedad de pocos hijos. Eso es histórico. Cuando la Celeste salió campeona del Mundial de Fútbol en 1950, en el recordado Maracanazo, en la región las mujeres tenían un promedio de seis hijos. Las uruguayas, en cambio, tenían solo tres. Pero la celeridad de la caída de los nacimientos que el país registra desde 2016, no tiene parangón. Así lo han señalado los demógrafos Wanda Cabella, Mathías Nathan e Ignacio Pardo.

El COVID-19, sin embargo, había sembrado la duda: ¿se habrá cortado la tendencia a la baja? Ni siquiera Juan José Calvo, quien dirigió el Fondo de Población de Naciones Unidad en Uruguay y que es una de las referencias nacionales en el estudio de la marcha poblacional, tenía claro qué iría a suceder.



“Podían darse efectos contradictorios: por un lado, en América Latina muchas mujeres dejaron de ir a los servicios sexuales y reproductivos por temor al contagio, o tuvieron dificultades de acceso a los anticonceptivos. Al mismo tiempo hubo más convivencia en las casas, lo que podría haber incrementado la fecundidad. Pero más tiempo en las casas, también equivale a más conflictos y en Argentina, por ejemplo, los divorcios se incrementaron un 35%. A eso se le suma la crisis económica y la dificultad de planificación... en definitiva, la pandemia era una incertidumbre”, cuenta el demógrafo y economista.

Así como en Uruguay el nuevo coronavirus no movió la aguja de fallecimientos en el año pasado, tampoco alteró la caída de los nacimientos.



En los años previos al COVID-19, la disminución de los embarazos en adolescentes era una de las principales causas de la abrupta caída de nacimientos en el país. Aunque Uruguay todavía estaba lejos de los promedios de los países más desarrollados, sí había podido despegarse de América Latina y mucho más de África.



El Ministerio de Salud Pública todavía no ultimó los detalles del descenso de nacimientos por edades, así que es imposible saber si las adolescentes tuvieron menos embarazos.

Cabella y Pardo estimaban que, en algún momento, aquellas mujeres uruguayas que dejaron de tener hijos, tendrían alguno. Su perspectiva era que estaba habiendo un corrimiento de la edad en que se tiene el primer hijo, pero no necesariamente un deseo de tener menos hijos.



Según el demógrafo Calvo, lo más relevante de este fenómeno “es que las personas tengan la cantidad de hijos que quieran tener, en el momento que lo quieran tener y con las condiciones para tenerlos”. En ese sentido, el especialista no es un apocalíptico ni piensa que nos vamos a extinguir.



Su sucesor en el cargo en el Fondo de Población, Fernando Filgueira, complementa que “la sociedad más envejecida que Uruguay presenta hoy es fruto de dos logros históricos: la humanidad logró vivir más años y las mujeres fueron capaces de decidir dónde y cuántos hijos quieren tener”. Y ante estos hechos, explica, “los países que intentaron incidir sobre la fecundidad han fracasado, no solo por una cuestión de derechos, sino porque no funciona poner a las mujeres a parir como quien da una orden”.

Aunque el envejecimiento población sea el resultado de buenas razones -de hecho, los países más desarrollados son más envejecidos-, el escenario no está exento de desafíos y debates. Está la discusión ideológica, la cual, al menos en Uruguay, está más ligada a cosmovisiones que a partidos. Y está la discusión económica, esa por la cual se creó una comisión de expertos para la transformación de la seguridad social.

Mujer embarazada. Foto. Shutterstock

Calvo, quien había sido citado a esa comisión, pero optó por no integrarla por aquello de que “en Uruguay se politiza todo”, explica que “lo demográfico pesa, pero decir que la seguridad social se arregla por lo demográfico es un tanto miope. Salvo que nos volvamos antiderechos, la mejora real del sistema va por la mejora de la productividad... eso han hecho los países más desarrollados”.



Filgueira es de los que piensa que Uruguay “debe discutir estos asuntos”. Considera que la baja de nacimientos hace que el país “deba plantearse más que nunca la inversión en infancia y educación, para que ningún niño quede por el camino y, aun siendo menos que antes, las próximas generaciones estén mejor formadas y sean más productivas”. Lo mismo, dice, con la incorporación cada vez más masiva de la mujer al mercado laboral.



Pero entre tanto debate, la caída de la natalidad en Uruguay en el último año viene acompañada de buenas noticias: no aumentó el porcentaje de prematuros (sigue en 9,5%) y tampoco el porcentaje de bajo peso al nacer (7,9%).