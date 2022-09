MSP suspende a ginecólogo tras denuncia de paciente: "Él me pedía que me relajara y yo solo quería irme"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) suspendió e inhabilitó para el ejercicio de la profesión médica por seis meses a un ginecólogo, luego de que una mujer denunciara abuso de su parte durante una consulta, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País.

La decisión se tomó luego de un fallo emitido por el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico. Según el documento, el 14 de diciembre del 2020 la mujer se presentó ante el Tribunal para denunciar una falta de ética profesional, durante una consulta ginecológica en la clínica Premed de Sociedad Universal.



La denunciante afirmó entonces que el 10 de diciembre acudió a la policlínica para realizarse una prueba de Papanicolau y conseguir una orden para una ecografía transvaginal.

En sus declaraciones, la mujer describió que el médico denunciado le hizo preguntas personales y que insistió “bastante” en cuál había sido la fecha de su última relación sexual y su cantidad de flujo. Luego, narró lo sucedido en la realización del Papanicolau.



"En vez de introducir el espéculo, (el ginecólogo) introduce su dedo pulgar en reiteradas oportunidades, acariciando mis labios menores. Ante un movimiento evasivo de mi parte, me explica que debe hacer eso porque estoy muy seca y no quiere lastimarme con el espéculo, y continúa haciéndolo más de 10 veces mientras mantiene una conversación cordial", relató la denunciante, según el fallo.



"Ante tal abuso quedé paralizada, no podía creer lo que me estaba pasando, no pude reaccionar, él me pedía que me relajara y yo solo quería irme. Luego procedió a introducir el espéculo para realizar el pap. Alegando que no veía lo suficiente porque no tenía lámpara, tomó su celular y usó la linterna del mismo para alumbrar. Desconozco si utilizó guantes, si tomó foto o grabó con su celular", señaló la paciente.

“Ante este panorama lo único que quería era que terminara para poder irme. Sin embargo, el doctor comenzó a elogiar mis piernas, mi estado físico para mi edad, y encontrándome en total estado de nervios, al querer bajarme de la camilla, se me traba mi taco derecho en el estribo, a lo cual" el doctor "me toma con una de sus manos mi pierna y con la otra mi tobillo derecho, le pido que me deje a mi sola y se retira al escritorio para realizar la orden del pap y de ecografía transvaginal, momento en que se lleva su dedo pulgar a la nariz. (…) No daba crédito de lo ocurrido, al llegar a la seguridad de mi casa estallé en llanto”, indicó la denunciante.



También detalló que, si bien pensó en no denunciar, quiso evitar que la situación "se siga repitiendo a futuro". Por ello, indicó que hizo una denuncia penal en la Comisaría de la Mujer en Lomas de Solymar, y luego concurrió al Colegio Médico.

A su vez, el fallo menciona que el director técnico de Premed declaró que habría recibido varias denuncias o quejas en contra del ginecólogo. A raíz de esto, se había suspendido al médico durante un mes de la policlínica; fue luego de retomar la actividad que el ginecólogo recibió la denuncia por la que ahora el MSP lo suspende por seis meses.



La defensa del ginecólogo El 25 de enero de 2021 el denunciado presentó la contestación a la denuncia ante el Tribunal de Ética Médica. "No es real lo que dice la sra., no se necesita introducir ningún dedo para colocar un espéculo, no es una práctica habitual ni utilizada por mí en ningún caso para realizar este tipo de exámenes", aseguró.



"Nunca jamás le acaricié los labios menores ni realizé (sic) ninguna práctica que no sea la habitual para estos exámenes", manifestó.



Según el fallo, el doctor también aseguró que sí era cierto el hecho de que utilizaba la linterna de su celular, debido a no contar con la lámpara apropiada dentro del consultorio, pero que incluso toma la precaución de informar en forma previa a las pacientes sobre tal situación.



Por otra parte, negó haber elogiado las piernas o el físico de la paciente, y afirmó que la afirmación de que se llevó el dedo a la nariz tras el examen “es tan aberrante como mentirosa".



Durante el proceso con el Colegio Médico, el ginecólogo presentó un recurso de revocación a la resolución ante el Tribunal de Alzada del Colegio. El 20 de mayo de este año, el organismo confirmó el fallo inicial.