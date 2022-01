MSP bajó días de cuarentena para positivos de covid-19 según vacunación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) actualizó los criterios para el testeo y la cuarentena en casos confirmados de covid-19 este miércoles en una resolución que fue dada a conocer en redes sociales por el ministro interino, José Luis Satdjian. El documento confirma las medidas sobre las que informó El País este pasado martes.

La resolución indica las distintas medidas del ministerio ante cada esquema vacunal, y dependiendo de si la persona cursando la enfermedad presenta síntomas o no.



Estas son las nuevas disposiciones para las personas que están atravesando el covid-19.



- Un vacunado con tres dosis y más de siete días desde el refuerzo pasará a permanecer aislado solamente siete días, sea o no sintomático, según el MSP.



- Los vacunados con dos dosis y que hayan pasado menos de seis meses desde la última vacuna, que sean sintomáticos, pasarán a tener 10 días de aislamiento. Los asintomáticos con este mismo estado vacunal el aislamiento es de siete días.

- Los no vacunados, o vacunados con dos dosis pero cuya última vacuna haya sido administrada hace más de seis meses, tendrán que hacer cuarentena de 10 días si son sintomáticas, recibieron un test de antígeno negativo realizado el décimo día y hayan permanecido las últimas 72 horas sin fiebre ni síntomas respiratorios. Las personas con este mismo esquema vacunal, pero que no se realicen el test o presenten fiebre deberán aislarse 14 días.



- Por otra parte, los no vacunados, o vacunados con dos dosis pero cuya última vacuna haya sido administrada hace más de seis meses, tendrán que hacer cuarentena de 10 días si son asintomáticos.

El documento agrega que en el caso de las personas con "inmunodepresión demostrada", el aislamiento podría extenderse hasta 21 días, de acuerdo a la disposición resuelta por el médico tratante.



A su vez, en el caso de los pacientes hospitalizados con cuadros severos o críticos, la extensión podría prolongarse hasta los 28 días.

Actualización de criterios para el testeo y manejo del aislamiento en casos confirmados de COVID-19.@DrDanielSalinas pic.twitter.com/JD8bF5vydS — Jose Luis Satdjian (@JoseSatdjian) January 5, 2022

La normativa que regía hasta este miércoles establecía que todos los pacientes que son positivos de covid-19 y presentan síntomas deben aislarse durante 14 días. En el caso de los asintomáticos, se debía hacer un aislamiento de 10 días. En ningún caso se tomaba en cuenta el estado de vacunación de los pacientes.



El anuncio del MSP llega pocos días después de que varios países europeos hayan modificado las normativas de aislamiento en sus países.