MSP estudia bajar a siete días las cuarentenas para los que tienen tres dosis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde esta noche empezó a circular a través de WhatsApp un documento que establece una serie de actualizaciones referidas al aislamiento que deben hacer las personas con un resultado positivo de COVID-19. El País consultó a fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) quienes confirmaron que el documento “está en revisión”.

La versión que se hizo viral sostiene: “Atento a la aparición de nuevas variantes de SARS-Cov-2 y la actualización permanente de la información científica a nivel mundial respecto a su comportamiento, es necesario adaptar en forma dinámica las recomendaciones sobre las medidas de prevención y control del asilamiento y cuarentena dirigidas a mitigar el impacto de COVID-19”.



El documento fue elaborado por la Dirección General de Salud (Digesa) y cruza las variables de síntomatología con el estado vacunal de las personas para determinar la cantidad de días necesarios de cuarentena.

Un vacunado con tres dosis y más de siete días desde el refuerzo que tenga síntomas de COVID-19 pasaría a permanecer aislado solamente siete días siempre y cuando las últimas 72 horas sean sin fiebre y/o otros síntomas respiratorios. Alguien con el mismo estado vacunal, pero asintomático pasaría a tener siete días sin la excepción anterior, según las disposiciones que analiza el MSP.



Tanto los no vacunados como los vacunados con dos dosis y menos de seis meses desde la última vacuna que sean sintomáticos pasarán a tener 10 días de aislamiento con el requerimiento de 72 horas previas al alta sin fiebre y/o otros síntomas respiratorios. Para los asintomáticos con ese mismo estado vacunal el aislamiento es de siete días y no incluye la excepción de no tener síntomas en los últimos tres días.

Los vacunados con dos dosis y más de seis meses desde la última dosis con síntomas también tendrían 10 días de aislamiento con el requerimiento de 72 horas previas al alta sin fiebre y/o otros síntomas respiratorios, pero los asintomáticos tendrían siete días de aislamiento y no 10 como los no vacunados.



Actualmente la normativa que rige establece que todos los pacientes que son positivos de COVID-19 y presentan síntomas deben aislarse durante 14 días. En el caso de los asintomáticos Uruguay prevé un aislamiento de 10 días. En ningún caso, hasta el momento, se toma en cuenta el estado de vacunación de los pacientes.

La posibilidad que ahora maneja la cartera de salud llega pocos días después de que varios países europeos hayan modificado las normativas de aislamiento en sus países.