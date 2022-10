MSP convoca a voluntarios para estudio de anticuerpos post vacunación contra covid-19

El Ministerio de Salud Pública (MSP) abrió convocatoria para que personas que hayan recibido tercera y cuarta dosis de vacuna contra el covid-19 participen como voluntarios de un estudio de anticuerpos anti SARS-CoV-2.

Se invita a personas de la población general que deseen participar del estudio y cumplan con determinadas condiciones.

Condiciones para participar

🔸Personas adultas de ambos sexos



🔸Con o sin antecedente de haber cursado infección por COVID-19



🔸Que hayan recibido la tercera dosis de vacuna anti COVID-19 entre el 20/10/2021 y el 1/11/2021 y no hayan recibido cuarta dosis o personas que hayan recibido la cuarta dosis entre 5/4/2022 y el 5/5/2022



🔸Que no presente enfermedades que afecten el sistema inmune



🔸Que no reciba medicación inmunosupresora



🔸Que no presente obesidad mórbida