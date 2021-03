Crean registro de personas diabéticas para "priorizarlas" en vacunación contra el COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) solicitó a la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU) y a la Fundación Diabetes Uruguay (FDU) un registro de personas que tengan diabetes para poder ampliar la base de datos con la que cuentan y así organizar la agenda de vacunación, ya que no cuentan con los datos actualizados respecto a esta población de riesgo, informó a El País Gisele Mosegui, presidenta de la FDU.

Lo que se busca es tener la información necesaria para priorizar, en esta etapa, a los diabéticos entre 18 y 39 años en el programa de vacunación contra el COVID-19.

La cartera "no tiene información de las personas con diabetes y las quiere priorizar, entonces nos solicitó el listado de las personas con diabetes con quienes tenemos contacto y nosotros, como no tenemos un registro porque no tenemos socios, hicimos este formulario para recabar información para alimentar la base de datos del ministerio", explicó.

Por otra parte, Javier González, gerente general de la ADU, informó que si bien la asociación sí contaba con un registro, a las 15:00 de este jueves emitió un formulario para permitir el registro de más personas. "En la tarde de hoy estamos activando el formulario institucional con características de que tanto ADU como nueve instituciones más del interior estamos participando conjuntamente en este formulario para participar con el que ya está, entonces son dos formularios distintos", explicó.

El contacto entre el ministerio y las dos organizaciones tuvo lugar el lunes de esta semana cuando sus representantes se presentaron en la sede del ministerio. Ese mismo día en la tarde se emitió el formulario para que lo llenen todas las personas que tengan esta enfermedad. Mosegui indicó, además, que la FDU y la ADU son las únicas autorizadas para recoger estos datos.

"Frente a dudas que surgieron en las redes es que ayer el ministerio sacó un comunicado oficial, respaldando y diciendo que la información que se recabe va a ser entregada con este fin", agregó la presidenta de la FDU.

Al momento hay aproximadamente 8.000 personas registradas en el formulario emitido por la FDU, si bien es "muy dinámico" y los datos cambian continuamente. Luego, "el ministerio se encargará de filtrar la información que las personas que se registran".

Actualmente la agenda se encuentra habilitada únicamente para el personal de la salud afectado a las áreas priorizadas (CTI, emergencias móviles, blocks quirúrgicos y los hisopadores), quienes iniciarán la vacunación a partir del viernes.

"La Asociación de Diabéticos del Uruguay junto a Agrupaciones y Asociaciones de Pacientes de todo el país, lo/a convoca a participar y completar el siguiente formulario, con motivo de informar a las autoridades de la salud, sobre las personas con Diabetes en nuestro país, para priorizarlas en el programa de vacunación Covid-19", indica en tanto un comunicado divulgado hoy por esta organización. Al formulario se accede aquí.

"Quienes queden excluidos de esta franja (18 a 39 años), se podrán vacunar en la franja etaria correspondiente. Las vacunas no han sido aprobadas para aplicación en niños, por lo cual quedan excluidos por el momento de la campaña de vacunación - MSP", agregó el comunicado.