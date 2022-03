Covid: MSP actualizó medidas sanitarias para casas de salud y residenciales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) actualizó las medidas y recomendaciones para prevenir contagios de covid en visitas y salidas de las casas de salud y residenciales, denominados Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem).

En los establecimientos en los que haya casos sospechosos o positivos del coronavirus, “las visitas de familiares serán suspendidas hasta que se obtenga el resultado de la segunda ronda de testeos, al quinto día y se hayan realizado las cohortes correspondientes”, indica el Ministerio en un documento publicado este lunes. Luego de esto, los residentes que tengan un resultado negativo podrán recibir visitas.



Por otra parte, en los Elepem en que no haya casos positivos ni sospechosos del virus, las visitas dentro del centro serán reguladas por una agenda que debe estar coordinada y controlada por el titular del establecimiento, informando de la estrategia al director técnico. Así, se busca evitar aglomeraciones y alto tránsito de personas, “lo que dependerá de la cantidad de residentes con los que cuente el establecimiento y de la cantidad de familiares de los residentes”.

En estos casos, el familiar no deberá tener síntomas de covid-19 ni estar a la espera del resultado de un test de la infección. Además, se recomendó a los visitantes que vengan desde el exterior no concurrir a los centros hasta cumplidos los siete días de haber ingresado al país.



“En caso de que el clima lo permita y el establecimiento cuente con un área al aire libre, se recomienda las visitas en ese espacio. De lo contrario, se recomienda disponer de un área exclusiva cerca de la puerta de entrada y donde no circulen otros residentes en forma habitual, para el recibimiento de visitas”, estableció el MSP.

El área de visitas deberá “tener la ventilación adecuada y amplitud suficiente para mantener el distanciamiento social” y su mobiliario tiene que ser “reducido, sin adornos, revistas, etc., con el fin de disminuir las superficies de contacto y facilitar las tareas de limpieza y desinfección”. También se debe ventilar, limpiar y desinfectar el lugar entre cada visita.



A su vez, el MSP se expresó sobre las visitas dentro de la habitación, para personas con dependencia severa o inmovilidad: “En caso de tener que coordinar una visita dentro de una habitación en donde se encuentren más de un residente, el visitante deberá mantener el distanciamiento social con todos los residentes que allí se encuentren”, indicó el MSP, que hizo hincapié en la ventilación continua del lugar.



En los casos de habitaciones en las que hay dos o más personas con dependencia severa o inmovilidad, se alternarán las visitas a los residentes, para que no coincidan las familias.

Las medidas también incluyen indicaciones para cumpleaños de un residente dentro del Elepem, la concurrencia de talleristas y actividades fuera del establecimiento.