Moratorio advirtió que Delta impactará más en no vacunados y resaltó cuidado en niños

El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, al frente del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, habló sobre el posible impacto de la variante Delta de COVID-19 en Uruguay, así como de su avance próximo.

"Lo que podemos ver de variantes como la Delta es que incrementan muchísimo su capacidad de transmisión, por lo que podemos esperar que aumenten las nuevas infecciones. Por tanto, esta variante, posiblemente, va a impactar en la población que todavía no hemos vacunado, como por ejemplo los niños. Entonces es importante mantener los cuidados no farmacológicos para protegerlos, y más en el retorno escolar", señaló el experto, que fue reconocido por la revista especializada Nature como uno de los científicos destacados del año 2020.

"Podemos esperar el aumento del número de casos, pero no necesariamente se vería reflejado el mismo incremento en el número de hospitalizaciones y muertes, dado el gran porcentaje de la población totalmente inmunizada. Esto no quiere decir que un aumento significativo del número de casos no resulte en un incremento de hospitalizaciones y muertes, pero en ese caso esperemos que sea un aumento leve y no significativo", añadió Moratorio en entrevista con el portal de la Universidad de la República.

Dicha variante "tiene éxito en propagarse rápidamente en todo el mundo, no solo solo por su gran capacidad de transmisión (una persona con esta variante puede afectar hasta 8 o 9 individuos) sino también a su capacidad de evadir las defensas generadas por el sistema inmunitario, más allá de que las vacunas siguen siendo efectivas para prevenir una gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes", agregó.



Respecto a las franjas etarias, "siempre van a ser más vulnerables los individuos de mayor edad", manifestó Moratorio.



"Las nuevas variantes ratifican la necesidad de seguir manteniendo el cuidado y de hacer cada vez más extensiva la vacunación, ya que estas variantes encontrarán de forma mucho más susceptible a aquellos todavía no vacunados", remarcó el experto.