"No hagamos reuniones numerosas": el mensaje de Cohen por el Año Nuevo judío 

Este viernes 18 de setiembre comenzó Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, que se celebra durante dos días. En el marco de esta fecha, Henry Cohen, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), realizó un video para saludar y recordar los cuidados que se deben tener en época de pandemia por coronavirus.

"Feliz, dulce y saludable año 5781", expresó Cohen y recordó: "En este momento tan difícil que vive la humanidad, la salud de cada uno de nosotros depende más que nunca de lo que hagamos y de cómo nos comportemos".

El científico asesor expresó que si bien todos quieren celebrar con un entorno familiar lo más amplio posible, es necesario tener en cuenta que generalmente esas familias se integran por "niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, personas sanas y otras no tanto".

"Cuidémonos mutuamente, no hagamos reuniones numerosas en domicilios particulares, porque allí no es posible mantener la distancia física de dos metros", indicó.



Como recomendaciones para estos casos, Cohen sugirió que las reuniones no se prolonguen por más de dos horas, que se ventilen las habitaciones y que se usen tapabocas. "Nuestro año será mucho más dulce si estamos sanos y nuestro éxito en lograrlo depende de todos y de cada uno de nosotros", indicó.

El mensaje fue finalizado con el tradicional saludo "Shaná Tová Umetuká".

La fecha está establecida según el judaísmo rabínico y conmemora la creación del hombre. Para celebrarlo, en las sinagogas se toca el shofar, un cuerno que obra como instrumento de aire ceremonial y que se toca en la plegaria matutina. Durante las noches, las familias cenan con platos típicos de la comunidad, como la manzana con miel en representación de una vida dulce.