Johnson & Johnson empezará a probar vacuna de COVID-19 en humanos en julio

El grupo estadounidense Johnson & Johnson anunció este miércoles que comenzará ensayos en humanos para una vacuna del coronavirus en la segunda mitad de julio, adelantando sus planes iniciales, que preveían hacerlo en septiembre.

En un comunicado, la empresa explicó que ha sido posible "acelerar el desarrollo clínico" del producto gracias a los buenos datos obtenidos hasta ahora con él y a los contactos con los reguladores.



En este primer ensayo en humanos, la vacuna se probará con 1.045 adultos sanos de entre 18 y 55 años, así como en personas de más de 65 años, y se llevará a cabo en Estados Unidos y Bélgica.



La empresa informó además que está en discusiones con los reguladores para adelantar también la siguiente fase de las pruebas, para la que por ahora no hay una fecha anunciada.



Mientras tanto, la multinacional con sede en New Brunswick (Nueva Jersey, EE.UU.) explicó que está aumentando su capacidad de producción y en discusiones con socios en todo el mundo para asegurar acceso a la vacuna a nivel global.



Si la vacuna es segura y efectiva, Johnson & Johnson tiene el objetivo de suministrar más de 1.000 millones de dosis durante 2021.



Actualmente, están en desarrollo al menos 124 vacunas para el COVID-19, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y al menos una decena de ellas están ya en fase de ensayos clínicos.



Las principales corporaciones farmacéuticas que trabajan en el desarrollo de vacunas para el coronavirus se han comprometido a no buscar ganancias mientras dure la pandemia.



En total, se han registrado en el mundo más de siete millones de casos de coronavirus, según la OMS, con más de 404.396 fallecimientos confirmados por esta organización a fecha del 9 de junio.