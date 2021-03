Jodal llamó a agendarse para la vacunación "cuanto antes" para "mejorar" la logística

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Algo que me parece importante: todas las personas que no se han registrado para vacunarse lo deben hacer cuanto antes, independientemente si hay cupos o no. Cuanto antes se anoten mejor", señaló en la noche de este jueves Nicolás Jodal, CEO de Artech, en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, más de 450.000 uruguayos ya recibieron las primeras dosis de Sinovac y Pfizer/BioNtech, de acuerdo a la actualización de las 20:31 horas del monitor de vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Jodal, la cabeza del grupo de ingenieros detrás del desarrollo de la aplicación CoronavirusUY y del sistema de agenda para la vacunación, dijo tras ser consultado por El País que hizo este llamado en Twitter porque "queremos salir todos lo más rápido posible de esta situación de pandemia, y es absolutamente fundamental vacunar a todas las personas lo más rápido posible".

Agregó que una de las formas de llegar a ese objetivo es que quienes organizan la logística de vacunación, desde el Ministerio de Salud Pública (MSP), "sepan a cuántos tienen que vacunar en cada departamento".

Destacó además que como el cambio de agenda permite registrar a los interesados en obtener las dosis aunque no haya cupos, "cuanto más sepamos cuánto es esa gente en cada una de las localidades mejor se puede organizar la logística". Esto se traduciría en la cantidad de personal y recursos destinados a cada área según la realidad de cada departamento, graficó Jodal, quien actualmente cursa la enfermedad.

"Siempre en un esquema logístico es absolutamente fundamental saber de antemano cuál va a ser la demanda", remarcó.

Jodal indicó que si llegan más vacunas al país "se acelera todo" el proceso de vacunación, que sigue adelante tras una reforma al sistema informático de agenda que presentó varias fallas técnicas al comienzo.

Este jueves más temprano, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que se alcanzó un acuerdo con Pfizer/BioNtech para aumentar la cifra de dosis que llega cada semana al país, pasando de poco más de 50.000 a 80.730 dosis.

Al respecto, Jodal señaló que "en cuanto se abran cupos de Pfizer nosotros vamos asignando rápidamente".

En la Semana de Turismo el gobierno pretende vacunar a 242.424 personas. Se trata de la cifra más alta en una semana desde que comenzó la campaña de inmunización el 1° de marzo. Además, por primera vez, no solo se vacunará a la población de entre 18 y 70 años, también se tendrá que administrar la segunda dosis a más de 72.000 personas.

Cuando el gobierno dispuso la agenda para la franja etaria entre 18 y 70 hubo 630.000 personas que quedaron ingresadas pero en "cola", a la espera de que se habiliten nuevas fechas de vacunación.