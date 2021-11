Investigan si jerarca de ASSE intervino para evitar un aborto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace poco más de dos semanas, la ginecóloga Gabriela Fischer fue nombrada referente de Salud Sexual y Reproductiva de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El nombramiento generó enojo entre colectivos feministas y de género debido a que Fischer interpuso objeción de conciencia frente a parte del proceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Ahora, una usuaria de ASSE formalizó una denuncia al organismo en contra de la ginecóloga por haber intervenido por “fuera de normativa y protocolos” en su caso. La denuncia refiere a cuando Fischer trabajaba en el Centro de Salud de la Costa de ASSE como ecografista, tiempo atrás, y no desde su puesto actual en la RAP Metropolitana.



En el policlínico la especialista estaba encargada de realizar la ecografía de control final del proceso de IVE para determinar que la mujer ya no estuviera embarazada. Sin embargo, en este caso la ecografía reveló que el feto aún tenía vida y los fármacos administrados no habían terminado con el embarazo. Según supo El País, Fischer evaluó que la mujer ya estaba transitando la semana número 13 de gestación, y así se lo transmitió. En Uruguay la interrupción del embarazo está permitida por ley hasta la semana 12, por lo tanto, según el informe de Fischer, esta ya no estaría autorizada a abortar.

En diálogo con El País, la ginecóloga se excusó de dar detalles al respecto. “Lo único que puedo decir es que a la paciente la vi para hacerle la ecografía como corresponde y que yo no hago asesoramiento ni indico tratamientos para el aborto; lo mío es solamente documentar lo que veo en la ecografía y fue eso lo que informé”, expresó. Prefirió no dar información acerca del contenido de ese informe ni sobre el caso particular “porque sería violar el secreto profesional”, según argumentó.

La denuncia.

En la denuncia formalizada ante ASSE días atrás se acusa a Fischer de haber intervenido en el procedimiento de la mujer, a pesar de que ella dice que no fue así.



Luego de recibir el informe que decía que cursaba la decimotercera semana de gestación, la paciente acudió a la organización Mujer Y Salud Uruguay (MYSU), que coordinó su derivación al Hospital Pereira Rossell y allí logró concretar finalmente el aborto.



Consultada al respecto, la coordinadora del programa Salud, Mujer y Género de ASSE, Mónica Gorgoroso, hizo referencia a que esta paciente fue derivada a otro centro de salud para “continuar su atención correspondiente”.

Gorgoroso explicó: “En los casos donde una usuaria de nuestros servicios encuentra algún tipo de dificultad o queja por alguna situación que no le parece adecuada y se dirige a alguna asociación de mujeres para buscar apoyo, ellos se comunican con nosotros para tomar contacto con la situación y, si es necesario, redirigir el proceso de atención para que acceda al servicio al cual tiene derecho. En este caso fue eso lo que ocurrió y derivamos a la usuaria al lugar donde tenía la atención disponible, porque para sus necesidades tuvo que ser ahí”.

Según la presidenta de MYSU, Lilian Abracinskas, la mujer “aún estaba dentro de los plazos correspondientes porque no tenía un embarazo mayor a 12 semanas” y “le faltaban cuatro o cinco días” para cumplirlas. Abracinskas aseguró a El País que “así figuraba en el formulario IVE que ella envió a MYSU para solicitar ayuda”, en contraposición al informe firmado por Fischer luego de hacerle la ecografía.

Ecografía. Foto: archivo

Otras fuentes de la salud dijeron a El País que, en la práctica, aunque las pacientes hayan sobrepasado la semana 12 de gestación, se suele interpretar que si comenzaron el proceso antes de ese momento pueden concluirlo.



Según la representante de MYSU, en este caso la ginecóloga se desempeñó con una “clara interferencia y sin cumplir con el protocolo” que establece la ley. “En lugar de volver a derivarla con el equipo para que se siguiera con el procedimiento, ella le dijo que no porque ya no había nada que hacer y era necesario continuar con el embarazo”, sostuvo Abracinskas y agregó que no es la primera vez que hay “interferencias”, pero “nunca de esta gravedad”. También dijo que “la mujer decidió denunciar cuando se enteró de que esta médica iba a estar a cargo de la RAP Metropolitana en materia de salud sexual y abortos”.

A raíz de la denuncia emitida, ASSE está llevando a cabo una investigación para conocer los detalles del caso y el rol que tuvo la ginecóloga, según informó el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani.

La discusión en torno a las 12 semanas En el caso de la mujer denunciante, no queda del todo claro si efectivamente transitaba la semana 12 o 13 de su embarazo y esto es motivo de controversia porque la normativa permite que se haga hasta la número 12. Hay dos posturas al respecto: quienes sostienen que si el procedimiento se empezó se tiene que terminar, y quienes argumentan que pasadas las 12 semanas ya no se debe interrumpir el embarazo, como consideró la ginecóloga Fischer. “El tema es que no siempre es dentro del plazo y no tiene sentido no terminar un procedimiento ya empezado”, opinó Abracinskas.

Los médicos objetores de conciencia en los cargos.

El nombramiento de Fischer como jerarca de Salud Sexual y Reproductiva en la RAP Metropolitana instaló la discusión acerca de cómo se deben designar los cargos de responsabilidad en torno al cumplimento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, teniendo en cuenta que es posible que un profesional interponga objeción de conciencia. En este sentido, el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, manifestó a El País semanas atrás que “no hay una forma de contratar a partir de esto” y que no es una decisión que las autoridades tomen en base a esa característica.