Intendencias de Río Negro y Paysandú acuerdan con ASSE hacer PCR gratis para familias binacionales

Las intendencias de Río Negro y Paysandú acordaron con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) la habilitación de un total de 200 test PCR gratis en cada departamento para las familias binacionales, de forma “exclusiva con motivo de las fiestas y el verano”, según supo El País.

Se trata del principal grupo que se opuso a los costos elevados de los test en Uruguay. Tanto en Fray Bentos como en Salto y Paysandú, cientos de personas reclaman hace meses que tener que pagar cerca de US$ 100 para cruzar la frontera y ver a sus familias es un gasto demasiado alto.



La habilitación de los test es “humanitaria y no de turismo” según los intendentes consultados. “Esto funcionará entre el 20 de diciembre y el 15 de enero, y será únicamente para las personas que realmente lo necesiten por no poder pagar el PCR”, dijo a El País el intendente de Río Negro, Omar Lafluf. En el caso de Fray Bentos, aún resta “cuantificar la cantidad de test necesarios”, explicó Lafluf, pero en principio serían cerca de 200 los disponibles para esas fechas. “Lo complejo”, dijo el intendente, es saber “cuántas personas verdaderamente no pueden financiarlo”.



Lafluf afirmó que es una medida “importante” considerando que aquellas personas que vayan por no más de 72 horas podrán ir y volver con el mismo test sin la necesidad de realizarse uno más del otro lado de la frontera.

Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo a El País que además de los 200 test gratis que hará ASSE, la intendencia acordó con otro laboratorio local la compra de 200 test más a un costo de $ 1.500. “No conocemos con detalle a la gente y su situación socioeconómica en particular, entonces decidimos que sean las organizaciones que respaldan a las familias binacionales las que decidan quiénes accederán al PCR gratis y quiénes al que tiene costo; incluso el total de personas es un poco superior a 400, entonces quizá falta hablar con algún otro laboratorio para tener más”, sostuvo Olivera.



A pesar de que la gestión de las intendencias con ASSE no se dio en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP), desde la cartera confirmaron a El País que el ministro Daniel Salinas y el subsecretario José Luis Satdjian presentaron este miércoles en su visita al Parlamento nuevos “criterios binacionales”. Por lo tanto, es posible que los requisitos para estas personas se modifiquen en las próximas semanas. Sin embargo, los intendentes consultados dijeron no estar enterados de posibles cambios en la frontera.

Según las disposiciones argentinas, es necesario un test PCR negativo para salir más de 50 km del radio de la zona fronteriza. En los casos en los que no está previsto pasar de esa área, el ingreso puede ser con un test negativo de antígenos, que tiene un precio menor. Olivera explicó que la habilitación de los PCR gratis igualmente es importante para las familias binacionales porque “no todas viven con esa cercanía a la frontera”, o en ocasiones se movilizan hacia otras localidades.



La semana pasada Argentina habilitó el ingreso desde los puentes de Gualeguaychú (Fray Bentos) y Colón (Paysandú) por primera vez desde el inicio de la pandemia del COVID-19. El intendente de Paysandú explicó que “la situación comercial no se ha modificado” en la última semana a raíz de la apertura, pero la posibilidad de que suceda preocupa a las autoridades uruguayas porque “los negocios de este lado de la frontera se vieron muy beneficiados cuando la gente dejó de cruzar a Colón”. Y subrayó: “No hay un tránsito masivo como antes y seguramente se vincule a los costos sanitarios, pero intuimos que esto también va a cambiar y ahí estará el gran problema”.