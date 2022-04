Es "inminente" la llegada de las vacunas contra la gripe: ¿cómo será el cronograma?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Gabriel Peluffo, informó este lunes que es "inminente la llegada" al país de las 700.000 vacunas contra la gripe. Además, indicó que, aunque la vacunación será sin agenda, se priorizarán a algunos sectores de la población.

En el primer grupo estarán los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los trabajadores de la salud. Peluffo dijo que se va a concurrir a determinados lugares específicos donde está la población de mayor riesgo, como los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem).



Después, en una segunda instancia, se llamará a los niños, adolescentes y adultos con comorbilidades, y a los niños entre 6 meses y 5 años de edad.



Por último, en una tercera etapa se convocará a la población en general.



En el caso de los niños, el director del Inmunizaciones aclaró que se recomienda una separación de 14 días entre una dosis de la vacuna contra el covid-19 y la vacuna contra la gripe.

Sobre la posibilidad de la cuarta dosis de la vacuna anticovid para la población que aún no la recibió, Peluffo indicó que "no hubo modificaciones en las recomendaciones". Además, "por ahora parecería que no habría una justificación" para cambiarlas.