"La idea es ver si se pueden llegar a los 15.000 test diarios", anunciaron prestadores de salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) tuvieron una reunión este martes con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Después del encuentro, el secretario general de la institución, Ariel Bango, contó que "la idea es ver si se pueden llegar a los 15.000 test diarios" de COVID-19.

Aunque algunas mutualistas tienen capacidad ociosa, otras deberían hacer inversiones para aumentar el número de pruebas, comentó.

Bango también expresó que "hay más casos", y se está próximo a las "fiestas tradicionales" y el verano. Además, aclaró que "por el momento no está planteado ampliar el universo de personas a testear".



El secretario general dijo que se tiene una "capacidad importante" de camas libres de CTI. "En principio, no se ve eso como un cuello de botella", agregó.



A su vez, contó que la técnica de testeo LAMP "se está pensando, según nos transmitieron las autoridades, de llevarlo más hacia el interior del país para que las poblaciones tengan acceso a un test más rápido". Sucede que "no es posible poner en todos los departamentos un laboratorio de PCR", agregó.



Gobierno informó que se realizarán test serológicos a los trabajadores de la salud By Agustin Magallanes MIRA TAMBIÉN Gobierno informó que se realizarán test serológicos a los trabajadores de la salud

El lunes de esta semana, de acuerdo a lo que indicaron diversas fuentes de la salud a El País, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reunió a algunos laboratorios y mutualistas. Allí, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y el subsecretario, José Luis Satdjian, pidieron a las instituciones triplicar la capacidad de los testeos.