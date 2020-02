Desde hoy se puede cambiar de mutualista, ¿cuáles son los requisitos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de dos años se reabrirá hoy y hasta el 29 de este mes el denominado “corralito” mutual que permitirá a socios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cambiarse de prestador de salud sin mayores restricciones.

La última vez que este mecanismo estuvo operativo fue en el año 2017. Las autoridades de la salud definieron entonces no abrir el “corralito” luego de identificar casos de intermediación lucrativa en los que promotores afiliaban a personas a cambio de dinero, opción que está legalmente prohibida.

¿Cuántas personas están habilitadas para cambiarse en 2020?

Para que una persona pueda realizar el cambio de prestador de salud tiene que tener una antigüedad de tres años continuados y solo se permitirá una interrupción menor a 120 días.



También podrán cambiarse quienes estén de oficio en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).



Este año son 1.7 millones las personas que cumplen con los requisitos y están habilitados a cambiarse en caso de quererlo.

¿Cómo se realiza la afiliación?

Para este año el Ministerio de Salud Pública (MSP) en conjunto con la Junta Nacional de Salud (Junasa) anunciaron la implementación de un nuevo sistema denominado Movilidad Regulada (More).



Este sistema deberá estar instrumentado en todos los locales habilitados por los prestadores de salud para hacer la afiliación. Los usuarios deberán concurrir a un local de afiliación (en la mutualista a la que se quiere cambiar o por fuera que instale la propia mutualista a la que usted quiere ingresar). El funcionamiento de inscripción variará según qué tipo de documento tenga cada usuario.



El objetivo es evitar, entre otros aspectos, la "intermediación lucrativa", uno de los principales motivos que llevaron a la suspensión del corralito en años anteriores.

¿Cuáles son los requisitos?

Como se mencionó anteriormente el primer requisito es que la persona sea usuaria de ASSE o que tenga una antigüedad mínima de tres años en su prestados de salud.



Otro de los requisitos es contar con cédula de identidad vigente.



A los usuarios que tienen cédula con chip se les sacará una foto y después de registrar y validar sus datos se les podrá realizar la afiliación. En el caso de los usuarios con cédula de identidad tradicional además de la foto se les deberá ingresar sus huellas dactilares.



El sistema también implementará la firma de una declaración jurada dirigida a los usuarios en la que queda establecido que la afiliación se hace de manera libre y sin haber recibido dinero o alguna otra ventaja a cambio.

¿En qué consiste el nuevo sistema de afiliación?

More fue impulsado para tener un mayor control de las personas que cambian de prestador de salud y se afilian a otra mutualista.



A partir de la implementación de este sistema solo los funcionarios de los prestadores de salud podrán realizar las afiliaciones y deberán estar identificados, por lo tanto ya no podrá haber afiliaciones por parte de terceros.



"Nosotros controlamos que el lugar donde esté el sistema para afiliarse sea un lugar de la institución y que la persona que nos solicita que tenga usuario para realizar el trámite sea también un funcionario de la institución. No restringimos la cantidad de puestos de trabajo ni lugares", indicó Arturo Echevarría, director general de la Junasa, durante una conferencia de prensa realizada el 16 de enero.



"La ventaja de este servicio es la seguridad que nos da que la persona está expresando su voluntad (de cambiarse) y que estuvo asesorada por un funcionario entrenado y capacitado para darle correctamente la información", expresó.