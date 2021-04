Hospital Militar vacuna a 280 personas mayores de 71 años con remanente de Pfizer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre este sábado y domingo el Hospital Militar administrará un total de 280 vacunas contra el COVID-19, remanentes del laboratorio Pfizer a personas mayores de 71 años, confirmaron a El País fuentes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Salud Pública.

Dos comunicados que advertían del remanente circularon este sábado en la noche por Whatsapp: un primer comunicado indicaba que se vacunaría a usuarios mayores de 71 años y un segundo comunicado que señalaba que dado que aún sobraban vacunas se extendía la vacunación a personas mayores de 71 años, tanto usuarios como no usuarios.



Desde Defensa dijeron a El País que la información fue difundida por Sanidad del Hospital. Fuentes del MSP aseguraron que el uso de ese remanente estaba autorizado por la cartera.

Personas esperan para ser vacunadas en el Hospital Militar este domingo. Foto: Francisco Flores



Esta mañana la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que aclara la sucesión de los hechos. "En el día de ayer, aproximadamente a las 20:30 y en oportunidad de disponer de un remanente de vacunas, se emitió un comunicado por redes sociales, donde se convocó únicamente a usuarios mayores de 71 años que no hubieran recibido la primera dosis de la vacuna contra el SARS-COV2 para ser inoculados hasta las 22:00".



En redes sociales no hay registro de comunicación oficial de este sábado.



El informe señala además: "atentos a la hora que se vivía, al número de dosis restantes, a la carencia de una agenda previa, así como también a la franja etaria del público que se convocaba y con la única intención de no generar aglomeraciones y expectativas que no pudieran ser cumplidas, se decide vacunar únicamente a usuarios del servicio".

Comunicado Sanidad Hospital Militar. Imagen: Ministerio de Defensa

El comunicado dice que sobre las 22 horas se realizó un nuevo llamado "para vacunar a usuarios y no usuarios al día siguiente sobre las 9:00 horas dentro de la misma franja etaria". Y agrega que este domingo sobre las 6:00 de la mañana ya había fila de gente esperando para ser vacunada por lo que se entregaron números para "mantener el orden".



"Siendo la hora 8:15 han sido distribuidos la totalidad de los números correspondientes a las dosis existentes, por los que se cierra el ingreso de personas al vacunatorio", concluye.