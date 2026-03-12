Hospital Británico avanza en la personalización del diagnóstico y tratamiento de los casos oncológicos

Partiendo de la base de que cada paciente es único y con el objetivo de brindarles “el mejor tratamiento en el mejor tiempo posible”, el Hospital Británico puso en marcha una serie de estrategias enfocadas en las personas que enfrentan una enfermedad oncológica.

La incorporación de la figura del oncólogo del día, la creación de equipos profesionales que den seguimiento constante a cada uno de los pacientes de forma de asegurarles la mejor y más oportuna respuesta terapéutica y la creación de unidades especializadas, forman parte de esta iniciativa de medicina humanizada, enfoque que prioriza el bienestar y la dignidad de cada paciente, integrando sus necesidades físicas, emocionales y espirituales a la atención que recibe.

Se suman, a su vez, a la unidad de reconstitución de citostáticos, a cargo de especialistas en la gestión segura de medicamentos conforme las mejores prácticas mundiales y la tecnología de avanzada disponible para evitar la caída de cabello, en el caso de los cánceres de mama, en el marco del enfoque integral y profundamente humano que distingue al Hospital Británico.

El eje conceptual es poder dar a cada caso, a cada persona, “un seguimiento correcto y por tanto brindar el mejor tratamiento en el mejor tiempo posible”, explicó el profesor doctor Luis Ubillos, miembro del Departamento de Oncología del Hospital Británico.

La iniciativa del Hospital Británico está alineada con el lema para este año de la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC): Unidos por lo único. UICC es la organización global más longeva en la lucha por el control del cáncer y de ella participan actualmente más de 1.100 organizaciones de más de 170 países.

Pionero en la detección precoz y en la prevención del cáncer en nuestro país, particularmente de los más frecuentes: los de pulmón y los colorrectales en los hombres, y los de mama en las mujeres, el Hospital Británico avanza ahora en el desarrollo de estrategias enfocadas en cada persona que enfrenta la enfermedad.

“En el Hospital Británico sabemos que cada paciente es único y estamos alineados con el lema de este año de la UICC. Es en este contexto que estamos desarrollando nuevas estrategias para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes”, expresó Ubillos.

El especialista destacó la incorporación de la figura del “oncólogo del día, que lo que busca es dar continuidad al tratamiento y el diagnóstico de los pacientes”.

El objetivo es que el abordaje terapéutico de cada persona “no se vea interrumpido por ninguna eventualidad, podamos hacer un seguimiento correcto y brindarle el mejor tratamiento en el mejor tiempo posible”.

El hospital de día del Hospital Británico goza de mucho prestigio y es altamente valorado por los socios y usuarios de la institución.

Ubillos también informó que el hospital está creando equipos de oncología enfocados en “mantener un seguimiento constante de los pacientes en cualquiera de las etapas de su tratamiento y diagnóstico”.

En este sentido, el especialista destacó la creación de la Unidad de Oncología Toráxica, que permite “diagnosticar y tratar de forma especializada y única cada uno de los casos con los especialistas involucrados en lo que es la patología”.

“Seguiremos avanzando en otras unidades especializadas para poder brindar un tratamiento único para cada uno de nuestros únicos pacientes”, avanzó respecto del proceso en curso.

La implementación de estas nuevas estrategias busca asegurar a socios y usuarios del Hospital Británico los más altos estándares en la prestación de servicios médicos y se ve potenciada por la capacitación permanente de sus profesionales médicos y la disposición de equipamiento tecnológico de primera clase mundial.

El ejercicio de una medicina humanizada, a su vez, permea, caracteriza y distingue al Hospital Británico desde sus orígenes y todos sus profesionales reciben capacitación específica sobre este enfoque desde su ingreso a la institución.