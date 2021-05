Qué es el hongo negro que se detectó en un paciente con COVID-19 en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las noticias parecían lejanas: un "hongo negro" afectaba a pacientes de COVID-19 en la India. Sin embargo, El País dio cuenta ayer que en Uruguay se confirmó un caso de mucormicosis en un contagiado de coronavirus.

Un hombre menor de 50 años con diabetes tiene esta infección y Henry Albornoz lo está atendiendo. De acuerdo a lo informado, se desconoce si es el primero en Uruguay porque la mucormicosis no se reporta como un hecho exclusivo.

Albornoz, en tanto, expresó que “lo importante no es la identificación de un caso, sino la advertencia de que el desgaste inmunitario que causa el COVID-19 puede dejar terreno fértil para otras infecciones”.



Pero, ¿qué es este hongo negro? La mucormicosis "es una infección micótica (hongos) de los senos paranasales, el cerebro o los pulmones, que se presenta en algunas personas con un sistema inmunitario debilitado", publicó Medline Plus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.



El doctor especialista en enfermedades infecciosas Atul Patel expresó a Efe que esta infección por hongos afecta sobre todo a "pacientes con una diabetes no controlada o que tienen algunas complicaciones por la diabetes".



"No es algo que todo el mundo pueda contraer", aclaró el doctor, y añadió que, en este sentido, "un factor determinante que también está contribuyendo a aumentar la incidencia es el uso de esteroides para el tratamiento de la infección por el COVID-19".

La mucormicosis, agregó el sitio Medline Plus, "es causada por diferentes tipos de hongos que suelen encontrarse en la materia orgánica en descomposición. Esta materia incluye pan, frutas y vegetales en descomposición al igual que pilas de tierra y abono"



Además agregó que, si bien la mayoría de las personas entra en contacto con estos hongos en algún momento, "las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado son más propensas a contraerla".



Y, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de este hongo negro? El sitio web médico explicó que pueden ser varias: infección de los senos paranasales y del cerebro llamada infección rinocerebral, coágulos de sangre que bloquean los vasos hacia el cerebro, neumonía que empeora rápidamente y que se puede diseminar a la cavidad torácica, el corazón y el cerebro, y mucormicosis del tracto gastrointestinal, la piel y los riñones.