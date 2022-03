En 2021 se hicieron menos trasplantes por la situación en el CTI y las limitaciones en las fronteras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La memoria anual de 2021 que se presentó ayer en el Parlamento advirtió una reducción en la tasa de donantes y trasplantes de un 30% respecto al 2020.

El principal motivo fue la emergencia sanitaria por el covid-19, en particular la saturación de los CTI, contagios de donantes y dificultades en el traslado internacional. No obstante, también hubo dos causas por fuera de la pandemia: el crédito presupuestal de 2021 fue inferior al asignado en años anteriores y hubo dificultades para contar de manera ágil con el personal técnico calificado.



Milka Bengochea, subdirectora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), dijo a El País que la mayor disminución de trasplantes fue en el primer semestre de 2021, porque los números de contagios por covid-19 aumentaron significativamente. El 21 de abril de 2021 había un 74% de ocupación de camas de CTI y 56% era por pacientes covid, según datos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI).



Uruguay solo realiza trasplantes de donantes en muerte encefálica (muerte cerebral), no de personas sanas, salvo en el caso de trasplantes de riñón. Estos donantes en muerte encefálica están internados en CTI ya que deben suministrarles drogas para mantenerlos vivos y así lograr el trasplante.

Estas reglas hicieron que disminuya la cantidad de potenciales donantes porque, frente a la falta de camas del CTI, se priorizó a los pacientes que padecían covid-19. Es decir, “priorizaron a los pacientes que podían salvarse por sobre los que no”, explicó a El País un cirujano de trasplantes hepáticos.



“Como consecuencia, los pacientes que esperaron un tiempo prolongado terminaron muriendo y quienes tenían cáncer tuvieron un avance de la enfermedad hacia otras partes del cuerpo”, continuó el médico.



La subdirectora del INDT expresó, asimismo, que “los pacientes en lista de espera se ven afectados por el riesgo a contraer la infección en el período previo al trasplante al igual que por la disminución de controles, dificultades de desplazamiento, incertidumbre respecto a la evolución de la enfermedad, y dificultades de traslado y aislamiento social”.

La reducción de un 30% se debió también a la dificultad de viajar a otros países. El cierre de fronteras con Argentina y Brasil imposibilitó que algunos enfermos viajaran a los países vecinos para recibir trasplantes de familiares donantes, especialmente en el caso de los niños.



La memoria anual indica que en particular con el programa de trasplante pulmonar, si bien la lista de espera se gestiona y los donantes se procuran en Uruguay, el implante se realiza en la Fundación Favaloro de Buenos Aires, a donde no se pudo viajar por algún tiempo.



Por otro lado, el documento de Presidencia señala que el crédito presupuestal otorgado al INDT para el año 2021 fue inferior al asignado en 2019 (no se da el dato de 2020). Esta disminución ocasionó faltantes para la compra de insumos necesarios para el correcto funcionamiento del instituto, sobre todo de reactivos para el Laboratorio de Inmunogenética e Histocompatibilidad. Por eso, se elevó la solicitud al MSP, quienes reforzaron los créditos del organismo ($ 9.000.000).

Paralelamente, se menciona que hubo dificultades para contar de manera ágil con el personal técnico calificado por la alta competencia exigida.

Mayor caída fue de trasplantes renales.

En 2021 los trasplantes renales disminuyeron de 119 a 72 con respecto a 2020, una caída del 15%. En tanto, los trasplantes hepáticos disminuyeron de 27 a 16, los cardíacos de 11 a 6 y los pulmonares de 8 a 2. Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) cayeron de 128 a 96 y los TPH no emparentados de 7 a 5. Los hepatorrenales se mantuvieron en un caso.



Dentro de las prioridades para el año 2022, el INDT según la memoria anual , se destaca: el mejoramiento de las tasas de Donación y Trasplante de órganos, de córneas y tejido óseo; implementar un programa piloto de donación en asistolia controlada (donación de órganos a partir de personas fallecidas por criterios circulatorios y respiratorios); y, por último, iniciar las actividades en el “Centro de Producción de Terapias Avanzadas”.