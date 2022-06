Expertos aseguran que la “coinfección” de covid-19 y gripe es un factor agravante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por segunda semana consecutiva, los fallecidos por covid-19 aumentaron y ayer el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó un total de 28 durante los últimos siete días. La semana anterior se habían reportado 24 y antes de eso un total de 11. La subida en la cantidad de muertos tiene que ver con un “nuevo factor agravante” entre los pacientes, según indicaron intensivistas consultados por El País.

“Desde que comenzó junio vemos casos graves en pacientes que son covid positivo y además tienen el virus de la influenza (gripe); por lo tanto, están infectados con las dos cosas y es indiferenciable cuánto grado de culpa tiene cada factor en la mala evolución”, explicó el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet.



Hoy casi el 100% de los pacientes que fallecen por covid-19 son o añosos, no están vacunados o tienen algún tipo de inmunosupresión, “y los que no cumplen con esas condiciones generalmente transitan coinfecciones”, señaló Pontet. Y añadió que esto ahora “es un agravante”, porque “al teorizar uno piensa que sin el covid esa persona no moriría”.



El transitar infecciones en simultáneo es algo “característico de la estacionalidad”, sostuvo en tanto el intensivista Mauricio Bertullo, y añadió que a partir de eso “aparece un tema epidemiológico a tener en cuenta”.



En este sentido, el actual aumento de contagios de covid-19 es el primero que ocurre en simultáneo con el invierno. La primera ola en Uruguay fue provocada por la variante p1, y esto fue desde febrero hasta junio de 2021. La segunda se debió a la variante ómicron y tuvo lugar en el verano pasado, específicamente entre diciembre y febrero. Ahora, aunque aún no hay un consenso para decir que se está transitando una tercera ola, esta suba en los contagios llega en un momento en que generalmente se producen hospitalizaciones por otros virus respiratorios, aquellos que son típicos de cada invierno.

“El covid-19 se caracterizó por ser un virus que no respeta las temperaturas altas ni bajas y va más allá de todo eso, pero hoy las coinfecciones se convirtieron en algo relevante clínicamente, porque ya no nos quedamos tranquilos si alguien da covid positivo y es necesario seguir buscando otras infecciones que expliquen el agravamiento”, indicó el presidente de la SUMI.



Hoy en los centros de terapia intensiva se realiza a los pacientes lo que se conoce como un “panel viral”, mediante el cual un único hisopado es capaz de detectar tecnológicamente si están infectados con influenza covid o vrs (virus respiratorio sincitial). También hay otras técnicas como la del PCR múltiple, donde se detecta una lista determinada de virus y bacterias en los pacientes.

Fuera de los CTI

A pesar de que los intensivistas aseguran que han aumentado los fallecidos por covid y que la coinfección con la gripe es un “factor agravante”, los consultados por El País estuvieron de acuerdo en que el número global de casos sigue siendo bajo. Explican, además, que no todos los pacientes que figuran en el reporte semanal del MSP pasan por un CTI antes de morir.



Hay una cantidad de personas que “no llegan a entrar porque no se considera que están en una situación potencialmente reversible”, sostuvo Pontet. En este sentido, buena parte de los fallecidos son pacientes añosos que muchas veces viven en un establecimiento de larga estadía para personas mayores (Elepem).



Consultado al respecto, el vocero de la Asociación Integra Residenciales -que agrupa a más de 100 Elepem-, Sabino Montenegro, sostuvo que las muertes “han aumentado, pero no con la misma proporción que los contagios”, y que “no se trata de algo alarmante ni grave”. “Los números aún están lejos de compararse a los del año pasado, pero sí hay más que hace tres meses”, explicó.



A pesar de que la mayoría no llega a ingresar a terapia intensiva, el vocero de la asociación de residenciales dijo que “igualmente asisten a un sanatorio”. A partir de la necesidad de oxígeno es que se traslada a estos pacientes a un centro de salud, pero “los que fallecen muchas veces lo hacen en cuidados moderados o en sala común”, concluyó Montenegro.

La amenaza de nuevas variantes



Después del aumento de circulación a nivel mundial de la variante BA.2, ahora varios países están reportando casos de dos nuevos miembros de la familia de ómicron: BA.4 y BA.5.



La presencia de estas, sumado a la relajación de las medidas de higiene, actualmente provoca una suba de contagios de covid-19 en el mundo. Específicamente en Sudáfrica y Portugal estas mutaciones están generando una incertidumbre en cuanto a que se genere una nueva ola de covid-19 para los próximos meses.



“Ninguna de las dos parece estar asociadas a la mayor severidad de la infección, aunque aparentemente sí son más transmisibles que las anteriores. Pero estamos en el contexto de ómicron y de alguna manera todas siguen siendo la variante ómicron, cuyo nombre técnico es BA.1”, explicó el virólogo Santiago Mirazo.

BA.4 y BA.5 fueron identificadas a principios de abril por investigadores de Botsuana y Sudáfrica, aunque los científicos creen que probablemente aparecieron entre mediados de diciembre y principios de enero por primera vez.



En Uruguay ninguna de las dos ha sido detectada hasta el momento y la mayoría de los casos siguen perteneciendo a la forma original de ómicron. Sin embargo, Mirazo cree que “tal como sucedió con todas las variantes anteriores” BA.4 y BA.5 “eventualmente” llegarán a circular en el país.