Evalúan cambiar criterio para las cuarentenas de los escolares

Pablo Cayota, director del colegio Santa Elena, está preocupado: “porque si en las escuelas se aplicaran los protocolos sanitarios de la ANEP que están vigentes, con el actual nivel de contagios del covid-19, tendríamos una suspensión brutal de la presencialidad… casi que una virtualidad por la vía de los hechos”.

Gustavo Giachetto, profesor titular de Pediatría, comparte la inquietud: “porque los protocolos del Ministerio (de Salud) nunca tuvieron una visión puesta en los niños (…) y si se quiere que las escuelas realmente funcionen, habrá que discutir un cambio cuanto antes de los criterios de aislamiento y testeo de los niños”.



En un mes y 16 días comienzan las clases escolares. El Codicen está de receso y recién tendrá su primera sesión de 2022 “en la última semana de enero o la primera de febrero”. Pero dan como un hecho que en esa primera reunión “estará sobre la mesa la evolución de la pandemia, la marcha de la vacunación en niños y la revisión del protocolo (vigente)”, dijo el consejero Ademar Cordones.



La normativa vigente en la ANEP obliga el aislamiento preventivo y el testeo en todos los contactos directos de un caso positivo en el centro educativo. No considera la flexibilización de las pruebas de diagnóstico que dispuso anteayer el Ministerio de Salud Pública, ni el estado vacunal de los niños de entre cinco y 11 años (cuya agenda supera el 52%), ni que los niños menores de 10 años representan solo el 4% de los nuevos infectados.

Pero según el infectólogo pediátrico Álvaro Galiana, “las cosas están cambiando de tal forma que ni siquiera queda claro si se va a estar hisopando a los niños”. En este sentido, explicó el director del hospital pediátrico Pereira Rossell, “el sistema educativo tiene que ir haciéndose la cabeza de que las clases no comenzarán en el mismo escenario en que esta pandemia era considerada a comienzos del año pasado, ni en la primera ola ni en el cierre del año”.



Dentro de la ANEP lo tienen claro. La coordinadora de Servicios Médicos del ente, Fabiana Carbajal, reconoció que “seguramente haya que rever (los protocolos)”, aunque “todavía no hay nada nuevo”.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (más conocidos por la sigla en inglés CDC) establecieron que los niños de entre cinco y 11 años que cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 no deben hacer cuarentena cuando son contactos de una persona que dio positivo en la escuela. Lo mismo si cursaron la infección hace menos de 90 días y más de 10 días. La excepción es si padecen síntomas, en los que sí se pide el aislamiento.

Como única medida preventiva de los asintomáticos, el CDC recomienda que sigan concurriendo a clase pero con tapabocas por unos 14 días. El uso del tapabocas también rige para cuando una persona que cursó covid-19 se reincorpora a clase. Tras cinco días de aislamiento, se le pide la mascarilla hasta el día décimo.



En España, cuenta Cayota, “no se manda en cuarentena a ningún grupo salvo que haya más de un 20% de la clase cursando covid-19 o más de cinco casos positivos”. Al respecto, dijo el exdirectivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, “la casuística en Uruguay nos muestra que, cuando se ordenó la cuarentena de un grupo, nunca superamos el 10% de positivos… es decir, siguiendo el criterio español, dejamos sin clases presenciales a cientos de niños que no debían estar aislados, con las consecuencias que ello significa”.

“Los daños de la falta de presencialidad ya están a la vista: estamos viendo daños cognitivos y, sobre todo, emocionales”, insistió Cayota.



Por eso mismo el pediatra Giachetto considera que “las escuelas no deberían ser consideradas comunidades cerradas: no son lo mismo que los residenciales de adultos mayores o las cárceles”. Lo dice en el sentido de que en las “comunidades cerradas”, según los nuevos criterios del MSP, se exige el testeo y aislamiento de los contactos. A juicio del catedrático de Pediatría, “los niños no pueden seguir siendo rehenes de las decisiones de los adultos”.