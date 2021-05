Estudio de efectividad de vacunas en Uruguay: 57% Sinovac y 75% Pfizer para evitar la enfermedad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública publicó los primeros resultados sobre la efectividad de la vacunación contra el COVID-19 en Uruguay. Según el informe la vacuna de Sinovac evita el 57% de los casos de enfermedad y la vacuna de Pfizer lo hace en el 75% los casos.

En cuanto a la prevención de la muerte con ambas dosis de la vacuna y 14 días desde la última, ambas vacunas presentan datos esperanzadores: 97% para Coronavac y 80% para Pfizer.



Para las internaciones en CTI las vacuna china evita un 95% de los ingresos y la Pfizer un 99%.

Los porcentajes de mayor efectividad en hospitalización que en muerte para ambas vacunas se explican por que el informe destaca que los pacientes no siempre fallecen en cuidados intensivos. Para Coronavac la tasa de internación a CTI es de 0,17 casos cada 100 mil personas/ día en seguimiento y la de mortalidad es de 0,04 fallecimientos cada 100 mil personas/día en seguimiento, a partir de que 19 personas de las 5.360 contagiadas requirieron internación y seis fallecieron. Algo similar ocurrió con Pfizer, donde de las 691 personas contagiadas con ambas dosis, una entró a CTI, pero ocho fallecieron.



“Estas cifras son preliminares, y deben interpretarse cautelosamente ya que no tiene en cuenta la edad de las personas, sus comorbilidades y los grupos de elevada exposición (personal de salud)”, explica el informe de la cartera y aclara que los ajustes correspondientes “serán comunicados en próximos informes”.



Los nuevos datos se realizaron a partir de la cantidad de personas que se vacunaron hasta el lunes de esta semana. En ese momento, un 45,8% de la población contaba con una dosis y 28% con ambas.



El informe del ministerio destaca que las cifras son un “gran logro para el país, resultado de una exitosa planificación y la adhesión de la población a la campaña”.



En el informe no se incluyó ningún dato sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca.

Aclaración: En una versión anterior de esta nota se informó que el estudio muestra un 57% de efectividad de Sinovac y un 75% Pfizer para evitar la enfermedad sintomática. Sin embargo, debió decir: 57% de efectividad de Sinovac y un 75% Pfizer para evitar la enfermedad. A los involucrados y a los lectores, las disculpas del caso.

Este es el informe completo.