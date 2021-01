Estudian beneficio de medicamentos contra la artritis en pacientes graves de COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dos medicamentos para la artritis podrían reducir las muertes en pacientes con coronavirus, según un estudio realizado en 800 pacientes del Reino Unido. Así lo informó la BBC luego de que el gobierno británico emitiera una nueva guía alentando a usar el tocilizumab y sarilumab.



Estos nuevos hallazgos, si bien son alentadores, deben completar su revisión científica formal, aclararon los expertos.



Las pruebas demostraron que en los tratamientos que incluyeron los medicamentos tocilizumab o sarilumab se redujo la tasa de muerte entre los pacientes con COVID-19 en CTI a alrededor del 27% , en comparación con el 36% entre los pacientes que no recibieron los medicamentos.



Según estos resultados, se evitaría aproximadamente una muerte por cada 12 pacientes en CTI si se tratara con estas drogas. Todos los pacientes del ensayo recibieron los medicamentos dentro de las 24 horas posteriores al ingreso en cuidados intensivos.



"Creo que es un resultado enorme", dijo el Dr. Anthony Gordon al New York Times sobre el hallazgo. Gordon es anestesiólogo y médico de cuidados intensivos en el Imperial College de Londres y también uno de los investigadores principales del ensayo. "Mostrar que los medicamentos que están disponibles y pueden usarse para salvar vidas, en esta pandemia, es un logro maravilloso”, agregó al ser consultado por el diario.



Además los investigadores informaron que en los casos que se suministró los medicamentos se aceleró la recuperación de los enfermos y se redujo en una semana el tiempo que los pacientes permanecían en CTI.



En el caso del tocilizumab y sarilumab, el tratamiento no sería para atacar al coronavirus en sí. En cambio estas dos drogas actuarían en el sistema inmunológico reduciendo la gravedad de la infección. Según publica BBC, los medicamentos tienen un costo en el Reino Unido de entre US$1.000 y US$1.350 por paciente.