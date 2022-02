Tras el error en la inoculación de 158 niños, remueven a figuras clave de la vacunación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes fueron vacunados 158 niños con las dosis del laboratorio chino Sinovac en lugar del estadounidense Pfizer. El error dio inicio a una investigación administrativa, motivó el fin del contrato de los vacunadores tercerizados que prestaban servicio en el puesto de la sociedad médica Universal, y condujo a que el ministro de Salud removiera a parte de la cúpula de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, la institución que se encarga de la logística vacunal en el país.

Cada vez que cambia el gobierno se estila que la cúpula de la comisión honoraria ponga sus cargos a disposición. Porque si bien son roles técnicos, requieren de la confianza política. Durante la última alternancia del poder no fue la excepción, aunque la rotación quedó en suspenso a causa de la pandemia y la necesidad de un plan de vacunación. El error ocurrido el martes, sin embargo, fue la “excusa perfecta” para que el ministro Daniel Salinas optara por hacer cambios en la institución de la cual él es presidente nato (cargo que ostenta el ministro de turno). Según fuentes de la Lucha Antituberculosa, la decisión ministerial generó malestar a la interna de la institución. Porque el organismo fue una pieza clave para la administración de las más de 7 millones de dosis que Uruguay dio contra el covid-19. Sin embargo, el error de 158 casos, que a priori no reviste consecuencias para la salud de esos niños, costó una salida poco decorosa de algunas de sus máximas figuras. Si bien la razón por la que se cometió el error entre las dosis es objeto de la investigación y a priori no involucra a las autoridades de la Lucha, Gabriel Peluffo, pediatra integrante de la Unidad de Inmunizaciones del MSP, informó que “hubo una confusión en el vial donde se extrajo la vacuna” y “una funcionaria se dio cuenta en el momento que asumió su turno correspondiente de que las vacunas cargadas no eran las que deberían”.