Fin de emergencia sanitaria e infectólogo Medina se pregunta: "¿Habremos alcanzado la madurez?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El infectólogo Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, ha sido una de las voces de permanente consulta durante la pandemia del coronavirus. Además de haber integrado el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y ser asesor del Ministerio de Salud, el profesional ha sido un usuario intensivo de las redes sociales para transmitir información, recomendaciones y también opiniones.

Este martes, poco después de que Presidencia de la República emitiera el decreto que da por finalizada la emergencia sanitaria que regía desde el 13 de marzo de 2020 en el país, Medina se preguntó en Twitter: "¿Habremos alcanzado la madurez?".



Y agregó en qué aspectos se plantea esa pregunta: "Para respetar a quienes prefieran seguir usando mascarillas (tapabocas); para respetar a quienes opten por no usarlas cuando son opcionales; para ser responsables y usar una cuando se tenga síntomas respiratorios y para no demandar un test si no es necesario".

#COVID19 🇺🇾

¿Habremos alcanzado la madurez?

Para respetar a quienes prefieran seguir usando 😷.

Para respetar a quienes opten por no usarlas cuando son opcionales.

Para ser responsables y usar una 😷 cuando se tenga síntomas resp.

Para no demandar un test si no es necesario. — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) April 5, 2022

Pero además, el experto se refirió al número de personas fallecidas a causa del covid en el tiempo que duró la emergencia sanitaria: 7.171, según el reporte emitido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) este martes. "¿Cómo se ven 7.171 personas?", se preguntó Medina.



"Es el equivalente a la población de ciudades como Pan de Azúcar o Tranqueras o Sarandí del Yi o San Ramón. El virus nos robó cientos de momentos y 7171 familias perdieron un ser querido. A curar las heridas y cuidarnos usando el sentido común", finalizó.