¿Qué tan efectivas son las pantallas de acrílico para evitar el contagio de COVID-19?

Con el aumento de las temperaturas en Uruguay y con la llegada de la primera ola de coronavirus a nuestro país, algunas personas optaron por sustituir el tapabocas de tela o descartable por las pantallas de acrílico. A simple vista, parecen menos calurosas y más prácticas de usar. Sin embargo, este tipo de protección individual no es efectiva para no contagiar ni contagiarse de COVID-19.

El Centro Para la Detección y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en sus siglas en inglés) sugiere no usar protectores faciales de acrílico o plástico ni gafas protectoras como reemplazo de las mascarillas o tapabocas.

En el informe emitido el 18 de diciembre, en el que actualiza algunas recomendaciones para la protección contra el COVID-19, hace énfasis en que este tipo de pantallas no son útiles de forma individual.



Pueden usarse sumados al tapabocas para proteger los ojos de la persona que los utiliza, pero no cubren ni nariz ni boca, y eso es el principal problema. “Los protectores faciales tienen una gran separación en la parte inferior y a los lados de la cara por donde sus gotitas respiratorias podrían escapar y llegar a otras personas a su alrededor”, dice el informe. Al no quedar pegadas al rostro, las gotículas se esparcen por las superficies con más facilidad.



Aquellas personas que tengan que interactuar con personas sordas o con dificultades auditivas, pueden usar las mascarillas inclusivas que cubren nariz y boca pero que son transparentes. Tampoco son recomendables en restaurantes y bares, allí el CDC solicita el uso mínimo de la mascarilla tradicional. Si desean pueden sumar la pantalla de acrílico, pero no sustituir el tapabocas de tela o descartable.



En las situaciones en que alguna persona no pueda usar mascarilla (menores de 5 años, personas que no estén en condiciones de quitarse la mascarilla por sí mismas) el CDC recomienda evitar exponerse con otras personas, mantener la distancia de dos metros y constante lavado de manos.

Para las altas temperaturas, el informe hace énfasis en la importancia de quitarse el tapabocas si se humedece mucho con sudor y reemplazarla con una mascarilla limpia. La humedad reduce la efectividad del tapabocas para protegerse y proteger del COVID-19.