Donar plasma pos-COVID: cómo hacerlo y recomendaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quienes hayan tenido COVID-19 y ya se recuperaron de la enfermedad pueden donar plasma para ayudar a los que transitan la enfermedad. De acuerdo al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, “un donante de plasma posrecuperación de COVID-19 se transforma en un potencial salvador de vidas de pacientes convalecientes”.

En su cuenta de Twitter el Sistema Nacional de Sangre (SNS) de ASSE informó que esta técnica es un “procedimiento por el cual se extrae solamente el plasma –la parte líquida– de la sangre donde se encuentran los anticuerpos contra el coronavirus”. Estos anticuerpos luego, agregan, son utilizados para tratar a pacientes que están transitando la enfermedad.

Si tuviste COVID-19 podes ayudar!!!#DonaPlasma ¡¡Contáctanos!! 💪

📞 2487 2414

👇ó completa el siguiente formulario: 👇https://t.co/AoMxjpSCvv pic.twitter.com/KPhC3auQP0 — Servicio Nacional de Sangre (@NacionalSangre) April 9, 2021

Pero, ¿cómo y dónde se puede donar plasmas? En el SNS o en el Hospital de Clínicas(HC).

Un donante de plasma post recuperación de Covid 19 se transforma en un potencial salvador de vidas de pacientes convalecientes. Doná - Salvá. https://t.co/SlPOCE4i9g pic.twitter.com/Lul9h0hxgW — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) April 11, 2021

Sistema Nacional de Sangre

De acuerdo al SNS se puede completar un formulario o llamar al 2487 2424.



¿Cómo es el proceso para donar plasma en el SNS? Tras llamar o completar el formulario, se contactarán desde el SNS en un plazo no mayor a 15 días. Allí se coordinará una pequeña extracción de sangre para estudio. Si los resultados son los requeridos, informan, se coordinará día y hora para poder efectuar la donación de plasma.



¿Cuáles son los requisitos para donar plasma convaleciente para el SNS? Tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos; nunca haber estado embarazada; no haber recibido transfusión de sangre en el último año; haberse recuperado del COVID-19 hace más de 28 días y presentar una prueba de haber cursado la enfermedad (hisopado).



¿Quiénes no pueden donar plasma? Mujeres que han estado embarazadas; personas que hayan recibido transfusión de sangre en el último año; personas que tengan síntomas de resfriado (tos, fiebre). Tampoco quienes hayan viajado al exterior.



Por otro lado, tampoco pueden donar las personas que están tomando algún tipo de medicación (consultar si no es contraproducente); tampoco las personas que se han hecho tatuajes o piercing en los últimos 12 meses y, por último, quienes hayan tenido hepatitis después de los 10 años.

El SNS también destaca que es importante desayunar de forma correcta antes de donar plasma. Por eso aconseja comer galletitas al agua con mermeladas o frutas, beber abundante líquido (té, café, mate, jugo, refrescos y en lo posible con azúcar). Además, aconseja no comer lácteos o alimentos grasos hasta cuatro horas de donar.



Posterior a la donación, en tanto, se debe ingerir abundante líquido, no beber bebidas alcohólicas, no fumar por dos horas y tampoco realizar ejercicio físico intenso.



Hospital de Clínicas

El HC también recibe donaciones de plasma. Los requisitos, de acuerdo a lo publicado por el hospital, son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg y presentar cédula de identidad.



Además, se pide no haber tenido contacto con casos confirmados de COVID-19 en los últimos 3 meses; no haber realizado viajes al exterior en los últimos 30 días; no presentar requerimiento de cuarentena; y no ser cuidador o acompañante de enfermos en instituciones de salud.



Por último, el HC informa que “se recomienda previo a donar desayunar y beber líquidos. Se podrá beber y comer hasta el momento de la donación, mientras que no se consuma productos con lácteos o grasos. Se recomienda frutas, jugos, tostadas, galletas al agua, mermelada, bebidas con azúcar. Descansar al menos 6 horas la noche previa. Dejar pasar 3 meses desde última donación en hombres y 4 meses en mujeres”.