Director del Institut Pasteur: "Así como vamos tengo la sensación de que la vacuna no le va a ganar a la pandemia"

El director del Insitut Pasteur, Carlos Batthyány, se refirió a la situación sanitaria que atraviesa el país como consecuencia del coronavirus y afirmó: "Así como vamos tengo la sensación de que la vacuna no le va a ganar a la pandemia".

"Creo que los números hablan por sí solos. Lo único que vimos en 15 días fue un crecimiento en todos los niveles. Con estas medidas no vamos a volver a tener control de la pandemia", expresó en "Desayunos informales" (Canal 12).

Batthyány señaló que la situación de los CTI "preocupa mucho" y remarcó que es la "primera vez que la única causa de muertes da cuenta de un 50 % de mortalidad diaria".



En ese sentido explicó que en Uruguay fallecen en promedio 90 personas por día y casi la mitad corresponden a personas que tenían COVID-19.



Respecto al proceso de vacunación, sostuvo: "Uruguay está usando el 82% de vacunas de Sinovac, que se necesitan las dos dosis más 14 días después de la segunda dosis para la inmunidad completa. Eso es diferente a la vacuna de Pfizer que sorprendemente a los 15 días de la primera dosis se alcanzan porcentajes de inmunidad completa (...) Nos falta un trecho grande por recorrer a pesar del buen nivel de vacunación a pesar de la enorme velocidad con la que se está vacunando. En ese parámetro estamos entre los mejores del mundo".



Batthyány hizo hincapié en la dificultad que representa la variante P1 de Brasil donde "se puede hablar de una pandemia dentro de la pandemia".



"Gonzalo Moratorio que es virólogo y experto en estos temas dijo que la velocidad y la capacidad de contagio de la cepa P1 cambian las reglas de juego y eso nos hace cambiar los paradigmas que vimos el año pasado (...) Desde el punto de vista médico científico cambia. Desde el punto de vista de las políticas de un país, creo que lo mejor que podría hacer el sistema político es que tome una decisión de hacia dónde vamos. Así como estamos, vamos mal. Así como vamos tengo la sensación de que la vacuna no le va a ganar a la pandemia. Las autoridades consideran que sí. Después veremos", remarcó.



ADEMÁS

Vuelta a la normalidad: "Setiembre, octubre", dijo

Consultado acerca de cuándo Uruguay podría regresar a la denominada normalidad, comentó: "En el sector sanitario ya se ve que los médicos y no médicos que ya recibieron Pfizer hay una estabilidad de nuevos casos. Hay gente que cree que para los vacunados con Sinovac a partir de mayo se van a ver efectos. A nivel internacional se habla de al menos el 70 % de la vacunación en toda la población".



"El presidente habló de mayo para comenzar a ver un descenso en la reducción de casos. Me parece más cercano sí setiembre, octubre. En mayo capaz que solo vemos una reducción de casos. Es una hipótesis. Ojalá se cumpla. Creo que con la situación actual ya es muy difícil volver a tener el control de la enfermedad, tomemos las medidas que tomemos. A nivel poblacional la vacuna es una buena medida. A nivel individual el respeto de las medidas no farmacológicas va a funcionar", añadió.