Datos preliminares en Uruguay: vacunación contra el COVID-19 baja la mortalidad

La vacunación contra el COVID-19 parecería reducir la mortalidad por esta enfermedad entre quienes les fue administrada la primera dosis hace 20 o más días. Esta conclusión -que por ahora es preliminar- va en sintonía con la evidencia internacional, pero tiene la particularidad de, por primera vez, haberse basado en datos de la población uruguaya.

Uno de los integrantes del grupo de científicos que asesora al gobierno (GACH) analizó un cruce de información que incluía la base de datos de los casos reportados como positivos al diagnóstico del COVID-19, la lista de quienes ya se habían vacunado, de quienes no lo habían hecho, y cotejó las muertes de infectados acontecidas en el último período.



Como al momento de haberse realizado el análisis -o mejor dicho una primera lectura del mismo- no había muchos vacunados con las dos dosis, se tomó como referencia tres cortes poblacionales: los no vacunados, los vacunados hace menos de 20 días y los vacunados hace más de 20 días. Y fue entonces que observó que, para este último grupo, la mortalidad por COVID-19 parece reducirse.

El análisis no tomó en cuenta el tipo de vacuna -no importaba si era Pfizer, Sinovac o AstraZeneca- y tampoco consideró la detección de anticuerpos circulantes en la sangre -porque no usó análisis serológicos. Se basó en los datos que salen de los registros del Ministerio de Salud Pública, al que por una cláusula de confidencialidad acceden unos pocos investigadores.

Pese a que los datos son preliminares, confirmarían que Uruguay “va por el buen camino” y que se podría cumplir el primero de los objetivos planteados en la campaña de vacunación: reducir la mortalidad por COVID-19. Por eso los coordinadores del GACH llevaron la noticia a la reunión que mantuvieron el miércoles con el equipo que hace de enlace con el Poder Ejecutivo.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, fue uno de los participantes del encuentro. Ayer, en diálogo con radio Sarandí, adelantó: “Lo que está claro es que el efecto de la vacunación empezó a dar resultado. No es instantáneo, aquí ni en ningún lugar. Desde que empiezan a vacunar hasta los efectos bien fuertes pasan algunos meses. Pero progresivamente uno va viendo la mejora”. Y agregó: “Según números preliminares, Sinovac es un proceso más lento de inmunización, pero los efectos sobre lo que más importa -hospitalización y mortalidad- no es diferente a la de Pfizer”.



El análisis del GACH, sin embargo, no buscó establecer las diferencias por tipo de vacuna. Eso recién se analizará cuando los grupos de inmunizados estén más completos.



El MSP, por su parte, está analizando los resultados de la eficacia de las vacunas a gran escala. Este estudio sí implicaría la toma de muestras de sangre de voluntarios para observar la cantidad (la titulación) de anticuerpos circulantes y su permanencia con el transcurso del tiempo. Así lo informó radio Carve y lo confirmó El País.