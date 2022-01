Covid no da tregua y se rompe el récord otra vez; MSP presume que ómicron ya estaría en todo el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por tercer día consecutivo, Uruguay rompió el récord de nuevos casos de covid-19 y la variante ómicron no da tregua. La dimensión que está teniendo el aumento de casos es mundial y la vacunación parece jugar su parte al evitar que la ola de contagios se traduzca en más internaciones y muertes. A pesar de haber confirmado la presencia de ómicron, el Ministerio de Salud Pública (MSP) no especificó aún cuáles son los departamentos en los que se hallaron los 44 casos iniciales que hoy seguramente ya se hayan multiplicado.

Tampoco se sabe si la ómicron se ha vuelto la variante predominante en la circulación comunitaria del país en estas dos semanas, pero los expertos presumen que muchos de los casos de estos últimos días sean de esa cepa.



Mientras tanto, en todas las localidades en donde ahora aumentan los casos exponencialmente, la sospecha de ómicron es obvia y solamente falta tener una confirmación oficial.

El País consultó a fuentes del MSP al respecto y dijeron que “es presumible” que la ómicron ya esté en todo el país debido a que la movilidad ya volvió a colocarse en niveles normales, pero “aún no se puede confirmar” porque la secuenciación genómica -que determina la presencia de variantes del virus- a cargo del Instituto Pasteur no determinó de manera geográfica en qué partes del país está la cepa.



Una fuente del Pasteur consultada por El País explicó que los científicos están recopilando información y elaborando un informe al respecto que se publicará en los próximos días.

Mientras tanto, Salto, Durazno, Rocha, Treinta y Tres, Montevideo, Maldonado y Flores son los departamentos con mayor aumento de casos y el primer nivel de atención recibe la demanda más alta desde el inicio de la pandemia allí, lo que dificulta la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento de los positivos (tetris, por sus siglas en inglés).



En Salto, por ejemplo, según supo El País, las demoras en hacer los test y dar los resultados se están haciendo sentir cada vez más. Un paciente de la mutualista local estuvo 10 días en cuarentena sin conocer el resultado de un PCR que se lo hicieron recién a los ocho días de confinamiento. Ese mismo paciente acumuló más de 50 llamadas a un 0800 habilitado para agendar personas o responder consultas de quienes sospechan que tienen coronavirus. Cuando logró que le contestasen la respuesta, según consignó, siempre fue la misma: “estamos con una sobrecarga importante, no podemos dar respuestas rápidas, espere que en algún momento lo vamos a atender”.

Consultado al respecto, el intendente Andrés Lima dijo a El País que “es cierto que hay cientos de salteños en cuarentena o esperando para poder hacerse un test”. Y agregó: “Hay una exigencia muy grande”.



Sobre la presencia de la variante en el departamento, el intendente dijo que le consta que se trata de la ómicron “porque así fue determinado” y “por eso se explica la rapidez en los contagios”. Sin embargo, desde la dirección departamental de Salud de Salto dijeron que eso aún no se puede confirmar y remarcaron que los informes que brindó el MSP no hacen una distinción por departamento como para asegurarlo.

A pesar de no confirmar que se trate de la variante, los responsables de salud del departamento norteño dijeron que en las últimas semanas se ha observado “un cambio en los cuadros clínicos” de los pacientes covid, lo que podría indicar que se trata de la nueva cepa.

Nuevos síntomas.

Estornudos, picazón de garganta, tos, goteo nasal, dolor de cabeza, dolor lumbar bajo y fatiga son los principales síntomas de la ómicron que se diferencian de las variantes anteriores del virus. Además, El País de Madrid publicó recientemente que uno de los cambios más claros de ómicron es respecto a la pérdida de olfato. Mientras que en las olas previas que hubo en España, el 70% de los contagiados presentaba este síntoma, ahora con la nueva variante esta afectación es muy poco frecuente.

Algo de esto es lo que los médicos están comenzando a observar en Salto y en el resto de los departamentos que aún no confirmaron la presencia de la nueva variante.



“En la inmensa mayoría de los casos que tenemos en Durazno es claro que el virus afecta la parte bronquial fundamentalmente y no tanto al tejido pulmonar como pasaba antes. Por eso no hay tanta afectación respiratoria, pero sí catarro y tos”, explicó el director departamental de Salud de Durazno, Luis Aycaguer.

¿Efecto vacuna?

A nivel mundial, no está claro si la ómicron verdaderamente es más leve que las variantes anteriores del virus o si, a partir de que se dispersó sobre una población mundial que está parcialmente vacunada, tener cierta inmunidad amortiguó el efecto grave de esta nueva forma de covid-19.



Según la infectóloga Susana Cabrera, “sería necesario ver qué pasa en las personas no vacunadas con esta variante para poder comparar”, porque “no se puede determinar con exactitud cuando más del 70% de la población ya se vacunó con dos dosis”. Sin embargo, Cabrera explicó que “es esperable” que sea mucho más grave en los no vacunados con respecto a quienes se dieron las dosis contra el virus.



“A partir de que la mayoría son cuadros clínicos muy banales, hoy se confunde la enfermedad por la nueva variante con otras enfermedades, y aunque es cierto que hay muchas cosas que intervienen, seguro la vacunación está ayudando para que las manifestaciones graves no sean tan importantes”, remarcó.

Hospital Español vuelve a recibir solo pacientes covid

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) comunicó ayer que la puerta de emergencia del Hospital Español volvió a recibir solamente a pacientes respiratorios, sospechosos de tener covid-19 o que estén cursando la patología.

El Hospital Español es, desde un tiempo después que se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país en marzo de 2020, el centro de referencia para el covid-19 en la capital. Sin embargo, debido a la disminución de pacientes positivos durante el segundo semestre del 2021, tanto el Hospital Español como el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) -que también funcionó como centro de referencia para el nuevo virus para ASSE-, habían comenzado a recibir pacientes también con otras patologías.



Actualmente, debido a la presencia de la variante de preocupación ómicron, que tiene como principal característica el alto nivel de contagiosidad, los casos de coronavirus se incrementaron notoriamente y por eso ASSE tomó esta medida.

A pesar de que, por el momento, la variante parece no haber impactado en los casos graves, Julio Medina, infectólogo y grado cinco de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, destacó este jueves que la ómicron “es una preocupación seria”, que “no debe ser desestimada y no es un resfrío nada más”.



“Es realmente muy transmisible y puede generar un daño que no veamos inicialmente”, sostuvo Medina y llamó a toda la población a hacer “un esfuerzo para enlentecer” la curva vertical, bajar la velocidad de transmisión del virus y cortar las cadenas de contacto.