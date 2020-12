Coronavirus: expertos coinciden en que camas de CTI pueden saturarse en verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay ayer batió un nuevo récord de COVID-19: constató 533 contagios nuevos en todo el país. Pero, además, tiene actualmente 38 casos graves en CTI. Si bien al día de hoy, los números tal cual están, no significan un problema y la situación de los CTI “está controlada”, según médicos y autoridades, expertos coinciden categóricamente en que, de continuar con esta tendencia exponencial, el sistema va a estresarse y las camas de cuidados intensivos podrían saturarse entre enero y febrero.

El médico intensivista y presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Luis Núñez, dijo a El País que "va a estar bastante complicado enero y febrero porque sigue habiendo ingresos y las camas no van a aumentar mucho". Nuñez dijo que la previsión, dadas las últimas cifras, es que habrá "más casos en enero y febrero" por lo que habrá que ver "cómo se optimizan" los recursos porque más allá de las camas en general que hay en CTI "las que tienen aislamiento COVID son muchas menos".

Nuñez indicó que la falta de camas de todas formas no sería una novedad porque "ha pasado varias veces en el año" en "días puntuales" que falten camas a nivel público.

Precisamente hoy Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), informó que con la Ley de Presupuesto se consiguió una partida para montar un nuevo CTI, que funcionará cerca de la capital. Asimismo también adelantó que sumarán 10 camas de cuidados intensivos en el Hospital Español, centro de referencia COVID-19.

Días atrás el intensivista Arturo Briva dijo en base a un simple cálculo sin tomar en cuenta variables que incorporan los modelos estadísticos más complejos, que de duplicarse la cantidad de infectados cada 10 días y tomando como punto de partida los cerca de 300 positivos nuevos por día que fueron reportados días atrás, en unos 40 días se saturaría la capacidad de camas de CTI que hoy dispone Uruguay.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó el 4 de diciembre que la tasa de ocupación de las 750 camas de CTI se encontraba en el 59%, contando los casos de COVID y las demás patologías. Esta cifra se ha mantenido a lo largo de los últimos meses, pero no se realizaron proyecciones a futuro.

Por su parte, el infectólogo Eduardo Savio dijo a Montecarlo que “las cifras no sorprenden” y que si no se reducen los contagios “será muy difícil de revertir porque cuanto más arriba nos vamos en el contagio, más se satura el sistema”.



Savio explicó que “el sistema de salud está preparado y los CTI también", pero agregó que “si la tendencia que tenemos hoy se mantiene el problema mayor va a ser en los meses de enero y febrero. Ahí sí la cosa se puede complicar mucho. El potencial desborde del sistema de salud puede ser posible en los próximos meses si no revertimos lo que está pasando hoy”.

El doctor en Química Óscar Ventura, en tanto, publicó en su cuenta de Twitter que “alrededor de fines de febrero llegaríamos a una ocupación de 300 camas” si se sigue como hasta ahora.



#coronavirusenuruguay --- ACTUALIZACIÓN 13/12/20



A 9 meses de declararse la pandemia y a 2 del inicio de la segunda ola, esto es lo que muestran los números, incluyendo el máximo de 533 nuevos contagios del día de ayer.



1ra constatación: el número de tests sigue subiendo. pic.twitter.com/M8VpSm2BXZ — Oscar N. Ventura (@ONVentura) December 14, 2020

Sumado a las camas ocupadas, hay 188 trabajadores de la salud que, al momento, se encuentran cursando la enfermedad. El crecimiento de casos nuevos de COVID-19 también se vio reflejado en la salud: en los últimos 14 días se contagiaron 226 trabajadores de esta área.