41% de los contagios de coronavirus no se sabe cómo ocurrieron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que en el 41% de los casos de contagio de coronavirus no se ha identificado el nexo sobre cómo lo contrajo, según el último informe epidemiológico divulgado este jueves 1 de abril con la evaluación al 30 de marzo. Esto representa un crecimiento de casi 10 puntos porcentuales respecto del informe al cierre de febrero cuando no se conocía el hilo epidemiológico del 32% de los casos.



Aquí cinco datos a tener en cuenta sobre el último informe que deja en claro que se mantiene la tendencia registrada desde la semana seis de este año con un “aumento sostenido en el número de casos”.

Sin noción de cómo se contagiaron

El informe dio cuenta que de los 102.461 casos confirmados “el 57% tiene como antecedente el contacto con un caso confirmado en territorio nacional, el 2% de los casos están vinculados a viajes internacionales y en el 41% no se ha identificado nexo”. De estos últimos especifica que las personas equivalentes a 16 puntos porcentuales no cuentan con noción de exposición y 25 puntos se encuentran en relevamiento del antecedente de exposición.



En el informe anterior al 21 de marzo el 36% de los casos no tenían un nexo identificado, lo que muestra un crecimiento en la pérdida del hilo epidemiológico que llega a casi 10 puntos porcentuales si se toma como referencia el último informe al 28 de febrero en que no se había identificado el nexo en el 32% de los casos.

Personas que requieren CTI

Pese al incremento de los internados en CTI, según el análisis de los casos acumulados al cierre de marzo, el 96% de las personas contagiadas por coronavirus “requirieron manejo ambulatorio únicamente”. En tanto 3444 (3,4%) requirieron ingreso hospitalario, 2.554 de ellos (2,5% del total) a cuidados moderados en sala y 890 pacientes (0,9% del total de casos confirmados, 25,8% de los que requirieron ingreso hospitalario) requirieron ingreso a CTI.



La mayor parte de los que ingresaron al CTI fueron hombres (537 respecto de 352 mujeres).

Más mujeres que hombres contagiados

“El 52,13% del total de los casos confirmados son del sexo femenino, siendo la incidencia para este sexo de 2935,6 por 100.000 mujeres. La incidencia para el sexo masculino es de 2843,5 por 100.000 hombres”, sostiene el informe. Pese a ello la enfermedad tiene un efecto más severo entre los hombres.

Letalidad y mortalidad

El informe afirmó que hasta el momento la letalidad de la pandemia es de 0,93% y la mortalidad es de 26,99 por 100.000 habitantes. La letalidad en el sexo femenino es de 0,83% mientras que para los casos de sexo masculino es de 1,05%. Al observar las edades se encuentra que tomando 953 fallecidos por coronavirus al cierre del informe, la mayoría se encuentra entre los 75 y más años. En esa franja etaria fallecieron 560 personas mientras que en la de 65 a 74 años fueron 197 personas y en la de 55 a 64 años murieron 128 personas. Se agrega que de 45 a 54 fallecieron 39 personas, de 35 a 44 años fueron 12, de 25 a 34 años sumaron siete personas y de 15 a 24 años murieron 4 jóvenes. Además hay seis personas de las que no se cuenta con dato de la edad.



El informe deja en claro entre sus conclusiones que “la gravedad y la letalidad son significativamente más altas entre los hombres y la probabilidad de requerir ingreso hospitalario se incrementa con la edad”.



16,5% asintomático, el resto con síntomas varios

Del total de casos confirmados, el informe da cuenta que 16.911, el 16,51%, no presentaron síntomas, esto es, lo que se conoce como los asintomáticos. Esto implica que la gran mayoría de las personas que se contagió de coronavirus sí tuvieron síntomas y según el MSP los más frecuentes fueron “tos, rinorrea, fiebre, odinofagia, anosmia, disgeusia y disnea”. El informe sostiene que “otros síntomas más severos fueron menos frecuentes, como insuficiencia respiratoria”.