Comuna de Treinta y Tres cerró policlínicas municipales y cesó contratos médicos

La Intendencia de Treinta y Tres resolvió cerrar las 14 policlínicas municipales en el departamento así como el cese del contrato de 30 médicos, informó el portal Hora de Campo y confirmó El País.

La directora general de las policlínicas de la intendencia, Daniel Volpi, indicó a El País que la decisión se tomó ya que el espacio físico de las mutualistas es reducido y por tanto se generan aglomeraciones. De todas maneras, explicó, se mantendrá un servicio telefónico y asistencia a domicilio para llevar medicamento o recibir las consultas de los pacientes."Así además se evita que las personas salgan de sus casas y cumplan con la disposición", agregó.

"Mantener la atención física en las policlínicas sería como tener un lugar de aglomeración y de contagio", indicó Volpi y agregó que las que sí se mantienen son las 20 policlínicas rurales así como una que está en los límites de la ciudad.

La directora explicó que "la policlínica va seguir teniendo el servicio que tenía, las enfermeras van a seguir a la orden y todas las consultas le van a ser solventadas al vecino".



Por otra parte expresó que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) puso a disposición de la población dos números en casos de tener problemas respiratorios: uno para adultos y otro para atención pediátrica. De todas maneras continúa el funcionamiento del hospital así como el de las mutualistas con sus respectivas emergencias, explicó.

Lo que sí se mantiene, aseguró Volpi, es el Seguro Municipal de Salud para funcionarios municipales y familiares. En este caso además de la atención telefónica y el servicio a domicilio se mantendrán los cinco médicos que trabajaban en horario fijo para cubrirlo.

La directora indicó que se trata de una decisión tomada desde la intendencia puntualmente y recordó que el servicio de las policlínicas en el departamento es municipal y por ende funciona como un "servicio comunitario".

Nos tomó por sorpresa porque esto no había sido planteado, incluso en el último Comité Departamental de Emergencia se había planteado ampliar los servicios de descentralización de los servicios”, dijo el Director del Hospital “Dr. José Oscar Percovich”, Marcos Suárez, en declaraciones a la Difusora Treinta y Tres recogidas por Hora de Campo.



“Lo más grave es que ASSE había acordado con las Policlínicas –no hace más de 20 días y a causa precisamente de esta pandemia- un mecanismo coordinado para repetición y expedición de medicamentos, por el cual los usuarios de las Policlínicas de la intendencia eran atendidos para repetición de medicamentos en horas de la mañana, el médico les extendía las recetas, y los pacientes no tenían que ir al Hospital a retirar los medicamentos porque la enfermera de las policlínicas municipales los retiraba todos juntos en la Farmacia del Hospital en el turno vespertino; y al otro día se los entregaba en las policlínicas”, expresó uno de los voceros de la gremial médica de Treinta y Tres recogida por el portal.