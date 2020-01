Ciro Ferreira tras anuncio de IMAE: "Se da un paso más, pero queda un largo recorrido de meses"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este lunes, el director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, señaló en diálogo con Informativo Carve tras el anuncio de la extensión del IMAE del Hospital de Clínicas al hospital que dirige: "Se da un paso más, pero queda un largo camino por recorrer de meses, seguramente, para que los pacientes que sufren de una enfermedad cardíaca en el norte del país tengan un tratamiento digno, decoroso y de calidad, similar a lo del sur".

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, hizo este lunes el anuncio junto a otras autoridades en la residencia de Suárez y Reyes, donde destacó este acontecimiento como un hecho "inédito" y si bien no especificó en qué fecha se pondría en funcionamiento, remarcó que "en un corto plazo" estaría operativo.

El pasado 20 de agosto la página web de la Presidencia había anunciado que el Hospital de Tacuarembó contaría con un instituto de medicina "altamente especializada en salud cardiovascular".

Ferreira señaló este lunes que ve "con buenos ojos" la decisión política del presidente de dar este paso, pero que "todavía queda mucha agua por correr debajo del puente", en referencia a su puesta en funcionamiento.



"Hay cosas que no están definidas", para lo cual mantendrán una reunión este lunes con el directorio de ASSE "que tiene muy buena voluntad" para "definir aspectos esenciales que hacen a la puesto en funcionamiento, para que la gente no piense que mañana comienza a funcionar".

Sobre los aspectos a definir, Ferreira detalló que el Centro Cardiovascular "debe tener en cuenta la coordinación de los servicios dentro del marco jurídico interinstitucional", así como "la nominación de los técnicos y su forma de pago".



"El equipamiento está pronto, todo está pronto, está en funcionamiento", aseguró, pero puntualizó que "para que se cumplan los requisitos del Fondo (Nacional de Recursos), para hacer los procedimientos cardiovasculares, todavía queda bastante agua para pasar debajo del puente".

Por otro lado, Ferreira destacó que los técnicos que acudirían a hacer intervenciones "son escasos, están solo en Montevideo y tienen que trasladarse, y para eso la remuneración se debe efectuar". Al respecto, dijo que esa remuneración "en principio no va a estar, no se va a retribuir a través de FNR en la medida en que no se cumplan con pautas que conciernen al Fondo (Nacional de Recursos) en sí mismo".



En la misma línea se preguntó: "¿Quiénes son los técnicos, qué van a hacer, cuál es su experticia (sic) en la materia?". Al respecto, dijo que el Hospital de Clínicas los debe proveer, y esto será "bajo algún llamado que se va a efectuar y las condiciones deben ser óptimas", destacó.

También se cuestionó quién financiará esta iniciativa en su inicio. "(El Ministerio de) Economía aparentemente tiene la mejor disposición, pero tienen que estar los recursos para que los técnicos puedan percibir un salario adecuado y decoroso".



Otro aspecto que destacó es la coordinación con las autoridades entrantes, y dijo: "No depende de nosotros", en referencia a que esto lo coordinará Udelar, por el lado del Hospital de Clínicas, y ASSE.

"Queremos creer que un futuro próximo será posible, porque hasta ahora han sido 12 años de esfuerzo, dedicación y también se han anunciado cosas que en definitiva después no se han concretado desde ese punto de vista", destacó Ferreira en referencia a que durante el gobierno de José Mujica (2010 - 2015) ocurrió algo similar cuando se habilitó la existencia del IMAE cardiológico en Tacuarembó, algo que finalmente no se concretó. Aquella idea permitía que se instalara un IMAE autónomo para el departamento.



"Tacuarembó quiere destacar que el hospital ha hecho todo. Son 12 años de lucha", remarcó y agregó que en el departamento tienen "un centro de referencia vascular al mejor estilo y de la mejor manera que pueda montarse en el Cono Sur". Además, recordó que sería la primera vez que un IMAE público "comienza a funcionar en el interior".