Cipriani dijo que "ultrafreezers" llegarán sobre el 4 de febrero e indicó cuánto salieron

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, confirmó este miércoles que los cuatro "ultrafrezzers" para mantener las vacunas contra el COVID-19 que compró Uruguay llegarán al país "alrededor" del 4 de febrero.

En conferencia de prensa tras presentarse en la Comisión de Salud del Senado, Cipriani dijo que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) "solicitaba que se necesitaban" estos cuatro equipos, y destacó que "gracias al apoyo del ministro de Defensa Nacional y junto al apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya los van a traer" de Estados Unidos.

El presidente de ASSE precisó que estos "ultrafreezers" son de "tope de gama", con una capacidad de 720 litros, que permiten almacenar 200.000 vacunas cada uno. Estos refrigeradores son capaces de almacenar las dosis incluso a temperaturas más bajas que los -70°C que requiere la de Pfizer/BioNTech.

También afirmó que fueron comprados a un precio "extremadamente económico" de unos U$S 13.700 cada uno, "cuando son equipamientos que de repente en el mercado están costando en el orden de los U$S 100.000".



Cipriani dijo que llegarán a comienzos de febrero luego de que Defensa y la Fuerza Aérea "priorizaran" la llegada de los mismos. El plan cambió y ahora el Hércules de la Fuerza Aérea no aterrizará en Alemania el viernes a buscar contenedores para las vacunas, como se informó días atrás.

Por otro lado, dijo que en lo referido a la vacunación, ASSE cuenta con "todo", así como con la "experiencia" en campañas al respecto. El organismo público dispone de 190 puestos de vacunación en todo el país. Además, dijo que cuentan con "vacunadoras específicas y también todo el plan de licenciados que pueden ayudar". Indicó también que el consejo gremial de FEMI quiere colaborar con capacitación para el personal de salud para contar con más vacunadores, sobre todo en el interior del país.

"Cuando nos vengan (las dosis) y nos de la orden el ministerio, pasamos a vacunar", dijo el presidente de ASSE.

El presidente Luis Lacalle Pou informó el sábado que el gobierno alcanzó un acuerdo con Pfizer-BioNTech para acceder a 2.000.700 dosis y con la farmacéutica china Sinovac por 1.750.000 dosis, que se sumarán a las del fondo Covax (1.500.000 dosis).

Cipriani también se refirió a la ocupación de camas de CTI por enfermos de coronavirus. Afirmó que actualmente hay una ocupación "por debajo del 60%, o sea que no hemos colapsado". Asimismo, con el aumento de camas que se está desplegando en los centros de ASSE "estamos lejos en este momento de poder colapsar", añadió.